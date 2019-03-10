Hayata sığmak kolay değil, elin kolun sığsa tuttukların sığmıyor, ayakların girse hayallerin girmiyor, belin dönse gözün arkada bıraktıklarında kalıyor, hep bir darlık, sıkışma, sonra da bakılıyor ki, insan gire gire daha giriş kapısında durmuş, orayı da tıkamış... (ŞULE GÜRBÜZ / Coşkuyla Ölmek)

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Seni seviyorum, çünkü dünyayı batarken seyretmekten hoşlanıyorum. (/ O Gün İçin Bir Şemsiye)İyi insanlardık. Ay son- larında cebimizde para kalmıyordu. Sana mavi, ak çizgili bir süveter aldıydık. Sen bana lacivert bir pantolon diktiydin. Kıyamıyorum şimdi onu giymeye, eskimesinden korkuyorum. (/ On Üç Günün Mektupları)

Aynanın karşısında dikilip gülüşüyoruz. İçimizdeki his, seyahate çıkarken hissedilenin tam tersi. Mutluluğumuzun sebebi yola çıkmak değil, bulunduğumuz yerde kalmak (...) Aynı yolda devam etmek için bir fırsat. (SAMANTA SCHWEBLIN / Ağızdaki Kuşlar)

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Mesafe iyidir, ayrılık değil. (/ Uçuş Denemeleri)Zaman bazen kuş gibi uçar bazen de solucan gibi sürünerek geçer; ama insan en çok zamanın ağır mı yoksa çabuk mu geçtiğini fark etmediği vakit kendini iyi hisseder (/ Babalar ve Oğullar)Benim hatam bu oldu. Hayal etmeye çok ufakken başladım. Artık hayal edecek pek bir şey bulamıyorum. (/ Kinyas ve Kayra)Tâmir etmeyi öğrendiği şeyi, daha kolay kırıyor insan.Bilginin ayıbı bu! (/Ihlamur Günlükleri)Sarsıcı olan, insanların çirkinliği değil, fikirsizliği... (/ Sarsıntı)Uçak reklamcılarla dolu. Yere çakılacak olsa, dürüstlük, zafere ulaşma yolunda ilk adımını atmış olur. (/ 3.900. TL)Korkumuzu azaltmalıyız. Azaltmak için de dolaşıp gezmeli, gerçek tehlikelerle karşılaşıp bu tehlikelerden kurtulmanın yolunu bulmalıyız. Yola çıkarken yalnız düşmanla karşılaşacağımı düşünüyordum, dostlar da çıktı karşıma. (/ Göçmüş Kediler Bahçesi)Nedir bir başyapıt? Herkesin bildiği, sözünü ettiği ve pek azının gerçekten okuduğu kitap. (/ Gerçekleşmeyen Gerçeklik)