Kamuoyu "silah alışverişi" diye biliyor...

Bazen de "müttefik yardımı" lafıyla bulanık bir tablo göze hoş gösteriliyor. Fakat gerçek farklı.

Silahları alırken anlamazdan gelen ülkeler bile bir gün mutlaka gerçeğin duvarına kafasını çarpıyor!

Gerçekte satış yok, şartları karmaşık bir "kiralama" var.

Hatta silahların belli bir hizmet mukabilinde "emaneten" verildiğini söylemek daha doğru.

Uluslararası ilişkiler, askeri anlaşmalar, ittifaklar dediğimiz şeyler işte böyle maskelerle, masallarla dolu bir dünya!

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Geçen gün de değindim...ABD, derhal Pakistan'a kaş çattı: "mesajı gönderipsoruşturma açtı.Eğer F-16 kullanılmışsa, anlaşma ihlal edilmiş sayılıyor.Oysa kuruluşundan beri Pakistan'ın varlığına karşı birincil askeri tehdit Hindistan.Ama gelin görün ki,ABD'den edindiğihava gücünü Hindistan saldırısınakarşı savunamıyor.Yani ABD, bu ülkenin 500'e yakın savaş uçağı yarısının kendisinin onaylamadığı bir savaş durumunda hangarlarda kalmasını istiyor.Çok çabuk unutuyoruz ama yakın geçmişte Pakistan'ın başına gelene benzer hadiseleri biz de yaşadık.Geçenlerde Tarihçi dostum Barış Ertem hatırlattı; 1983'te PKK'ya karşı ilk sınır harekatımızı başlatmamızın ertesinde NATO karışmış ve1992'de açıkça "" demişti.Peki'ü hatırlatmama gerek var mı?Bu meselelere en uzak olanlar bile bilirler çünkü...Kıbrıs'a müdahaleye hazırlanıyorduk ve ABD Başkanı'ndan mektup geldi; "" Tabii bunlarama milli silah sanayisinin gelişimi bu yüzden hayati önem taşıyor, bu yüzden son yıllarda gösterdiğimiz gelişim ABD ve AB'yi rahatsız ediyor.Parasını bastırıp sipariş verdiğimiziçin ABD'nin çizdiği zigzaglar ibretlik.Sonuç olarak...genişletmek zorundayız.Acil bir konu bu.Yeni dünya düzeni için sular ısınırkenBaşka yolu yok!