Çok yazdım, söyledim...

Bıkmadan usanmadan devam edeceğim.

Modern insan eğlence çılgınlığının tam ortasında güzelim neşesini kaybetti.

Oysa eğlence yalancıdır, hakikati neşe söyler.

Eğlence gerginliğe, neşe ferahlığa kapı açar.

Hülasa, esas ihtiyacımız neşedir.

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Açıpbir bakın...Göreceksiniz ki...Dünyanın her yanından yüz binlerce genç, eğlenmek ve akılları sıra başkalarını da eğlendirmek için çırpınıyor.Kötü espriler, alaylar ve dans...Maksat oyalanmak mı?Belki.Ama "dansçılar"ın bu yolla tanınıp sevilmeyi hayal ettikleri de bir gerçek.İstiklal Caddesi, dağ başı, yurt odası, AVM koridorları, fark etmiyor." uygulaması böyle sürerse,gibi görünüyor!Bazen zihnimden "bir uzaylı gelip bu tabloya baksa, ne düşünür?" diye geçiriyorum. Yeryüzünde önem verilen tek yeteneğin "olduğu fikrine kapılır mı acaba?Ucuz burun kıvırmalarla işim yok!Kimseyi, hele gençlerle dalga geçmek aklımın ucundan bile geçmez.Manzarayla yüzleşmemiz gerek.yani...kafalarını toplamaları içinyardımcı olmadığımız, "cansıkıntıları"na kulak vermektenkaçındığımız gençlerinönünde uzanansöz ediyorum.Salsa, Erik dalı, Roman havası, fark etmiyor. O boşluğu dans ederek, eğlenerek, oyalanarak doldurmaya çalışıyorlar.Yine de hiçbirinin yüzü gülmüyor.Çünkü neşeleri yok, kayıp neşe geri gelmiyor.Çünküdans etmiyor!Bunun üzerinde durup konuşmamız gerekmez mi?