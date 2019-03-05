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ABD'nin "Hint uçağını benim verdiğim F-16'yla mı düşürdün?" diye Pakistan'a hesap sorduğunun farkında mısınız?

Çok düşündürücü, çok acıklı ve öfke uyandırıcı bir gelişme.

İstediğiniz kadar "ben saldırıya uğramışım, neyle karşı koyacağımı sana mı soracağım" diyerek fikir yürütün.

Dünya egemenleri silah veriyorsa, böyle veriyor.

Pakistan yetkilileri şimdi uçağı F-16'ların düşürmediğini kanıtlamaya çalışıyor.

E ne olacak? Bundan sonra kullanmayacak değiller ya!

Milli silah sanayii bu yüzden hayati önemde işte!