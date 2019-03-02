Biliyorsunuz, "tehlikeli sevimliler"den sık sık söz ediyorum.

Dolandırıcılık boyutuna varan yalancılık hastalığını (mitomani) sürekli gönül çalmaya yönelik davranışlarıyla örtmeye çalışan bu tiplere karşı uyanık olmak gerekiyor. Çünkü sayıları git gide artıyor, geride bıraktıkları hasarlar çoğalıyor. Bir de "tehlikeli nazikler" var ki, şu nokta hep akılda tutulmalı:

Abartılı zarafet bazen karanlık ve suç dolu bir bilincin saklanma alanıdır.

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