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HAŞMET BABAOĞLU
01 Mart 2019, Cuma HAŞMET BABAOĞLU

Bu kavganın şakası yok, farkında mıyız?

Yıllardır burada anlatmaya çalışıyordum...
Pentagon'dakiler Pakistan'ı da "toz toprak ülkeleri" arasında katmaya kararlılar; bunun için ne yapıp edip ülkeyi savaşa itecekler diye...
Yazık ki, o günlere geldik!
Tetik çekildi, mekanizma işlemeye başladı.
Tabii bütün bunlar aynı zamanda isyankar Çin'e karşı Hindistan'ı Pentagon saflarına kazandırma operasyonu...
Hiç şüphesiz bu badireden İran da etkilenecek.

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TSK, Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de Cumhuriyet tarihimizin en büyük tatbikatını yapıyor.
Neden?
Çünkü üç denizde de Türkiye'nin haklarının tehdidine yönelik gelişmeler var...
Çünkü artık "soğuk deniz" diye bir şey kalmadı; bütün sular hızla ısınıyor...
Kıyısı Akdeniz'de olmayan ülkelerin onlarca yüksek teknolojili savaş gemisi Doğu Akdeniz'de ne arıyorlar dersiniz?
Ha tabii bizim sosyal medyanın ergen ruhları ve kötülük kriptoları zihinlerimizin sür git patates, soğan, patlıcanla meşgul olmasını istiyorlar.
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Venezuela'ya bakın!
Ambargo altında çile çeken koca bir ülkenin varlığını görmezden gelenlerin ABD'nin işaretini alır almaz konuyu hemen "Maduro'nun başarısız yönetimi" meselesine çektiklerini görmedik mi?
Öylesine tiksinç bir ikiyüzlülük, öylesine sahte bir hassasiyet!
Şimdi çok ciddi bir noktadayız.
Üç gündür hem Bolivya Devlet Başkanı, hem Rusya ve Çin Dışişleri bakanları "Amerikan özel birliklerinin önümüzdeki günlerde Venezuela'yı işgale kalkışacaklarını" dillendiriyorlar.
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"Küçük haberler"e dikkatle bakanlar, Rusya ile Japonya arasındaki 74 yıllık Kuril Adaları sorununun bile alevlendirildiğini fark etmişlerdir.
(Aklınızda olsun, Yeni Dünya Düzeni Şeytanı o ayrıntılarda saklanıyor.) Belki içlerinden "Bir bu eksikti!" diye geçirmişlerdir.
Ama 21. Yüzyıl kavgası bu...
Paranın iktidarını Kuzey Amerika dışına taşımak isteyen küreselciler ile "yeni düzeni ben istediğim gibi kuracağım" diyen nasyonalist ABD / Pentagon arasındaki kavga bu gidişle hiçbir çatışma noktasını "eksik" bırakmayacak, hepsini kaşıyacak...
Artık bu kavganın şakası yok!
Olup biten her şey Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor.
Bu durumda...
Belediyeleri sokaklardan çöp kaldırmakta aciz kalan CHP'nin zihinlerimizi uyduruk meselelerle meşgul etmesine izin verecek miyiz?

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