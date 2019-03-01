Yıllardır burada anlatmaya çalışıyordum...

Pentagon'dakiler Pakistan'ı da "toz toprak ülkeleri" arasında katmaya kararlılar; bunun için ne yapıp edip ülkeyi savaşa itecekler diye...

Yazık ki, o günlere geldik!

Tetik çekildi, mekanizma işlemeye başladı.

Tabii bütün bunlar aynı zamanda isyankar Çin'e karşı Hindistan'ı Pentagon saflarına kazandırma operasyonu...

Hiç şüphesiz bu badireden İran da etkilenecek.

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TSK, Akdeniz, Ege ve Karadeniz'deyapıyor.Neden?Çünkü üç denizde de Türkiye'nin haklarının tehdidine yönelik gelişmeler var...Çünkü artık "" diye bir şey kalmadı;Kıyısı Akdeniz'de olmayan ülkelerin onlarca yüksek teknolojili savaş gemisi Doğu Akdeniz'de ne arıyorlar dersiniz?Ha tabiizihinlerimizin sür git patates,soğan, patlıcanla meşgulolmasını istiyorlar.Venezuela'ya bakın!görmezden gelenlerinABD'nin işaretini alır almaz konuyuhemen "meselesine çektiklerini görmedik mi?Öylesine, öylesine sahte bir hassasiyet!Şimdi çok ciddi bir noktadayız.Üç gündür hem Bolivya Devlet Başkanı, hem Rusya ve Çin Dışişleri bakanları "dillendiriyorlar."Küçük haberler"e dikkatle bakanlar,fark etmişlerdir.(Aklınızda olsun, Yeni Dünya Düzeni Şeytanı o ayrıntılarda saklanıyor.) Belki içlerinden "" diye geçirmişlerdir.Ama 21. Yüzyıl kavgası bu...Paranın iktidarını Kuzey Amerika dışına taşımak isteyenile "yeni düzeni ben istediğim gibi kuracağım" diyenarasındaki kavga bu gidişle hiçbir çatışma noktasını "" bırakmayacak, hepsini kaşıyacak...Bu durumda...Belediyeleri sokaklardan çöp kaldırmakta aciz kalan CHP'nin zihinlerimizi uyduruk meselelerle meşgul etmesine izin verecek miyiz?