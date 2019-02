Neydi?

Batı, dünyanın neresinde olursa olsun demokrasinin savunucusuydu...

Batı demek, insan hakları ve hukuk demekti...

Yıllar boyu zihinlerimizi böyle okşayıp yatıştırdılar, böyle şekillendirdiler.

Kabul edelim ki...

Malı götürmek için gittikleri her yere "demokrasi götürmek" için gittiklerine inanmak bize de konforlu geliyordu.

Her melanette yeryüzünün garibanlarını suçlu çıkardık ama Batı'nın (siyasetçisi, entelektüeli fark etmiyor) iki yüzlü seçkinlerine bir iki mızıldanma dışında toz kondurmadık.

Ayağımızın altından bu yalanlar çekiliverirse, boşlukta kalacağımız duygusuna yenildik her seferinde.

***

***

zaten en başta yere göğe koyamadığı vicdanını Batı'ya kul köle yapmıştı.Bunu kabullenmeye hala yanaşmıyorlar.deseniz, bu çizginin eski "ağa babalar"ını iyi hatırlarım. Atlas okyanusu kıyılarından gelen her emirle küçücük bir işaretle hemen hizaya girerlerdi..Ömrümüz bunları izleyerek geçti.Yetmiyormuş gibi yakın dönemlerde "" diyebile çıktı.Hala Batı'nın refah düzeyinin vahşi sömürü düzeninden kaynaklandığını örtmeye çalışan türde bir "muhafaza" çabası...Sosyal medyada dolaşıyorsanız, yaptıklarını görüyorsunuzdur...Bizimkiler "ne kadar demokrasi, o kadar refah" gibi cıvık tvitler atıyorlar.Bu dönem artık kapanmalı!Umuyorum ki,gerçekbizim de kafamıza dankediyor ve toparlanıp kendimizegeliyoruzdur.Umuyorum ki, kendini "aydın" sananlar da sokaktaki halk gibi gerçeğin farkına varırlar. Aksi taktirde sadece kendilerini kandırdıklarıyla kalacaklar.