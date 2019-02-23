Tek başımıza yaşamıyoruz. Birbirimizin hayatına öyle ya da böyle müdahiliz ve hayat bize "dışarıdan/başkalarından" geliyor... Fakat ne zaman sıkıntılarımızla hesaplaşmaya kalksak, ne zaman dertlerimize deva arasak, sanki görünmez bir parmak burnumuza doğru uzanıp şöyle demeye başladı: "Hepsi senin sorunun, hepsi, hepsi... dertlerinle başkalarının canını sıkma, toplumu kendinle meşgul etme!" Büyük yalan bu! Bütün odalarını pislik götüren, çatısı akan, borçtan kapandığı için suları akmayan bir evin salonunda her şey normalmiş gibi yaşamamızı istiyorlar. Varsa bir anormallik, sadece bizim suçumuz olduğuna inanmamızı bekliyorlar. Bana sorarsanız, popüler psikoloji yalanlarını bir yana bırakmanın zamanı geldi geçiyor ama dinleyen çıkar mı?

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Al işte! Tanınmış bir beyin/zihin vesaire uzmanımız da "dışarıya öfkeniz, sevginiz, nefretiniz aslında kendinizedir" diye devam etmiş. (Büyük hikmet geleneklerinden bugüne uzanan sözler, tecrübeler, fikirler böyle rasgele un ufak ediliyor işte!) Çok manidar.böyle konuşmaya başlıyor. Herhalde "Ah bir iyi olsam, dünya da iyi olacak!" kafasıyla ömrümüzü tüketmemizi istiyorlar ki,kimseye hesap vermeden işini yürütsün..., iyidir elbette. Ama gelip geçicidir... Bir tür sarhoşluktur... Senol! Zor mu? Eh, günümüzde zor. Derim ki, bunun da nedenini sor. Esas o zaman zihnin açılacak.Yukarıdaki sözlerimolduğum izlenimi vermiş olabilir. Doğru değil. Çünkü bu satırları yazarken bir yandan da'ın "Re" ve'ın "Hands, Be Still" parçalarını dinliyorum. İçimden bir deniz geçiyor...DOT Tiyatro'nun merakla beklediğimoyununu izledim. Geçmişte filmine vurulmuştum. Emeğe saygısızlık etmek istemem ama oyun benim için hayal kırıklığı oldu. Belli ki öykü giderekdönüştürülmüş bir sahne yorumunu kaldırmıyor. Hem öyküdeki o ince ve sarsıcı "" meselesi unutulmuş mu ne?konusunda tuhaf bir hava pompalanıyor. Yeni dükkan açıp yemek yapmaya başlayanların hangi ünlü şeflerin yanında tecrübe kazandıklarını hemen öğreniyoruz. Sosyal medya bu bilgilerle kaynıyor. Gel gör ki, yemeklerde ustalık göremiyoruz.