Uluslararası ilişkilerde "küçük ve önemsiz haberler" diye bir şey yok artık!

O yüzden dikkatli olmak ve hafızamızı diri tutmak zorundayız.

Ne için?

Dünyada olup bitenleri ve daha önemlisi pek yakında olacakları anlamak için.

Bazı küçük olayların büyük bir "operasyon ağı"nın parçaları olduğunu görmezden gelmek pahalıya patlayabilir.

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Hatırlayalım...Üç ay önceydi...üstüne üstlük Çin'den hava savunmasıiçin gelişmiş teknolojili yeni silahlar alacağınıaçıklamıştı.çok sert çıktı ve "terörle mücadelemize destek olmayan Pakistan'a yardımlarımızı keseceğiz" dedi. Yetmedi, Twitter'dan Pakistan yönetimine" diye hakaret etti.Imran Han "Biz size 11 Eylül saldırılarından beri yardım ediyoruz ama Afganistan'ın hali ortada, hiçbir şeyi başaramadınız" mealinde sözlerle karşılık verdi.Pakistan bombalarla kavruldu. Terör saldırılarında onlarca insan öldü.Dahası bu saldırılardan biri fazla manidardı, çünkü doğrudanyapılmıştı.Şuraya da bir mim koymakta fayda var: Saldırılarıadlı örgüt üstlenmişti.Şimdi üç ay önceyi bırakalım...Pakistan ve Çin ilişkilerinin hız kesmeden devam ettiğini akılda tutarak geçen hafta sonuna bakalım...96 saat içinde İran Devrim Muhafızları'na ve Hindistan'da bir askeri konvoya terör saldırısı düzenlendi.Dün de Pakistan'da bir askeri konvoy saldırıya uğradı.Rastlantı mı bütün bunlar?Bana sorarsanız,, "haylazlık" eden Pakistan'ı Hindistan ve İran'la sıcak savaşa iterek cezalandırmak istiyor.O bölge İpek Yolu için hayati önemde.Yaşayıp göreceğiz.2006'da Pentagon'da çizilen ve dönemin neo-conları tarafından benimsenen malum haritanın devreye sokulması da bir ihtimal.Hani PGidişat öyle.Hepsi bir yana, şurası net...İlkbaharda gözümüz Pakistan ve İran'da olacak.Bizi yeni stratejiler geliştirmeye ve teyakkuzda olmaya iten bir sürece girdik.