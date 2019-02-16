"İyi misin" diye soruyor; "çok şükür" diyorum; önce yüzüme bakıyor, sonra ısrar ediyor; "ama öyle görünmüyorsun!" Anlıyorum onu. Artık "görüntü" her şey. Hepimiz yapıyoruz bunu. Yüzü nezaketen de olsa gülen birinin dertli veya hasta olabileceğine de bir türlü inanamıyoruz. Görüntünün dışında bir hakikatin varlığını düşünmek bir anlığına bile olsa, bizi huzursuz ediyor. Gündelik hayata bakışımızla Instagram'a bakışımız arasında bir fark kalmadı.

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Günümüz insanı "diyen kimdi? Şu sıralarda kitaplarıart arda dilimize çevrilen Byung-ChulHan mı?.. İyi demiş!Dikkatimi çekiyor,bir tür "" havasıkazanmaya başladı. Olmaz! Bu eğilimyaygınlaşırsa, ailelerimizi koruyupkollayalım derken toplumu ayrıştırır,çözer, dağıtırız. Adalet ve merhametduygusu yerle bir olur. Geçen günbir dizi ameliyat ve üç aylık nekahatsonrası ancak yavaş yavaş yürümeyebaşlayan bir ahbabımdan dinledim: Boğaz'da her şeyden habersiz fotoğraf çekerken yokuş aşağı kayan bir araba gelip çarpıyor. Delikanlının biri arabasını park edip kafeye giderken el frenini çekmeyi unutmuş. Pekiilk ne demiş bacağı tuzla buz olmuş yaralıya? "Sakın oğlumu rahatsız etmeye kalkma, seni mahvederim. İstersen ıban'ını ver, üç beş kuruş atayım."Hatırlayacaksınız,verilen yeni şekillere biraz takılmışve ""nünyaygınlaşmasından söz etmiştim ya...Gençlerin çikolatalı ve bol kremalı lokmaya gösterdikleri ilgi karşısındaTahmin etmeliydim bu gelişmeyi. Çünkü yeni kuşaklar çocukluklarından başlayarakhale getirildiler. Çikolata onlar için tatsız dünyanın tek gerçek tadı. Üzerine bolca çikolata boca edilen keklerin sunulduğu mekanların son üç dört yılda nasıl çoğaldığı sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bu gidişleyavaş yavaş tedavülden çekilirse, şaşırmayacağım.Romanları dönüp tekrar okumaya bayılırım. Bazı filmleri de tekrar tekrar izlemek gerekiyor. Geçen akşamımı K. Ishiguro'nun romanından uyarlanan 2011 yapımı'ya ayırdım. Ne iyi yapmışım! Biraz daha ileri gidip şunu söyleyebilirim: