Malum, "Sevgililer Günü"nü idrak ediyoruz. Aldırmak istemesek bile medya davul çalıyor. Onun da bir kamuoyu baskısı oluşuyor.

Ve şaka değil, en sonunda çok sayıda insan "görünür" bir kutlama yapmazsa, başkalarının gözünde hatalı duruma düşeceğini sanıyor.

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