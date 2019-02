Aşkın doğasına meydan okumaya cüret edenlerdeyim yerindeyse - aşkın intikamına uğrarlar. (ZYGMUNT BAUMAN / Akışkan Aşk)

Kadın yanında olmadığı zaman, lokantalardaki tabakları, bardakları kolunun tersiyle fırlatıyor adam, kadın belki bir yerlerden bu gürültüyü duyar diye. (/ İngiliz Hasta)Herkes sustuktan sonra dalgalar konuşur. (/ Dalgaların Sesi )Olmuş, olacak her işe vakıftır. (/ Bugünün Saraylısı)Güneşli Atlas Okyanusu gözlerimi kamaştırıyor; gökdelenler açık mavi gökyüzünü karton bir maket gibi parçalara bölüyor. ABD'de hayat bir filme benziyor, zira tün filmler burada çevriliyor. Herkes aktör, evleri, arabaları, arzuları sahteymiş gibi geliyor insana. Gerçek denilen şey her sabah Amerika'da uyduruluyor. (/ Kuzey Kulesi 107. Kat)Nefreti alev alan bir şey olarak düşünmek ne büyük hatadır. Yanan aşktır, nefret sadece dondurur. (/ Her Melek Korkunçtur)Kabirler de, ah kabirler de olmasa, dünyanın tutunacak tek taşı da olmasa daha da kayardı her şey muhtemelen. (/ Öyle miymiş?)"Sadece ses kalıcıdır/ Sadece ses kalacak / Vaktin zerreciklerine bağlanan ses" diyor Furuğ. Fakat hangi ses? Hangi şarkıyı söylemeliyim ki köpürsün sular, yutsun esareti. Kurtulmak için bir kapıya değil, bütün duvarların yok olmasına ihtiyacım var. (/ Ay Tiradı)Şunları okumak istemiyorum: Çin 'de pandaların tarihi, Shakespeare'deki kadınlar sözlüğü. Okumak istediğim konular: Tesbih böcekleri, yaban arıları. (/ Yapamam ve Yapmayacağım)Bahçenin rayihası yoktu, orman çağırmıyordu, etrafımdaki dünya tatsız tuzsuz, cazibesizdi; kitaplar kağıttı, müzik ise gürültü. Sonbaharda ağacın yaprakları da böyle dökülür işte! (/ Ağaçlar)Her satırda dünyayı parçalıyoruz. Kitaplardan önce dünya sağlıklıydı, tamdı, belki sonra yine öyle olacaktı. (/ Malte Laurids Brigge'nin Notları)