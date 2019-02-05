Hiç utanma sıkılmaları yok...

Venezuela muhalefetinin miting yaptığı alanlara ABD bayrağını yerleştirmesini eleştiriyorsun...

Çıkıp sosyal medyada "Ne var bunda, miting meydanında başka ülkelerin de bayrakları var" diyerek normalleştirmeye çalışıyorlar.

Başka bayraklar dedikleri de İsrail'in bayrağı...

Belki ABD zoruyla Venezuela'ya asker sokacak Kolombiya'nın bayrağı...

ABD hemen Venezuela'ya müdahale etsin diye gün sayan Evanjelik Bolsanaro'nun Brezilya'sının bayrağı...

ABD çağrısıyla derhal "hiza"ya girip Guaido'yu desteklemeye başlayan AB'nin bayrağı...

Sanki Venezuela bir tatil adası...

Sakinlerinden bazıları da işte böyle çeşit çeşit bayraklarla falan global eğlenceler tertip ediyor.

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Hele geçmişte ve bugün bir takım muhafazakâr siyaset çevrelerinde "iş" yapıyorsa...Neyi muhafaza ediyorlar acaba?Yoksa muhafaza ettikleri tek şey ""ya göbekten bağlılıkları mıdır?Çok vahim bir fotoğraf var mesela...Bütün dünya medyası "" diyerek geçti görüntüyü.İki gösterici miting meydanındaki direkte asılı Venezuela bayrağını indirip yerine ABD bayrağı çekiyor.Bizim pek liberal ve hem de pek muhafazakârlarımız ise "ama anlamak lazım, Maduro iktidarı insanları bu hale getirdi" yorumunu yaptılar.Hatta içlerinden biri "" diye yeminler etti, ne anlamageliyorsa...Emin olun...Bunlar için bir ülkeyedeğerlendirmeyealınacak tarafı yok! Yani gerçekte o kadar"lar.Bunlar içinözel bir anlam taşımıyor.Onlar dışarıdan bir görev almışçasına canla başla ABD ve AB yanlısı tweet'ler atıyor, TV'lere çıkıyor, yazıp çiziyorlar.Bu tayfa iki üç yıl öncesine kadaröyle sokulmuşlardıki, hâlâ etkileri sürüyor.Kulağıma geliyor, ABD ve AB misyoneri muhafazakâr görünümlü liberaller son günlerde dışişlerinde görev almak için her kapıyı zorlamaya başlamış...Bir bölümü de uluslararası bağlantıları zorlayarak "yeniden çözüm süreci" diye bir yol açmak istiyor..., diyorum.