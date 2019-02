Hayallerimizde kendimiz olmanın yüküne yer yok. (TIM PARKS / Kader)

Kalabalık içinde yalnız yaşamak, kalabalık içinde gezip beraber bir köşeye kaçmak, işte asıl zevk budur. İnsan kalpleri, birbirine bağlılığın ne demek olduğunu o zaman anlar. (/ Eylül)Neden mutluluğu, çekip giderken çıkardığı seslerden tanıyabiliyoruz (/ Dul)Bir çivinin duvardaki hayatı gibiydi hayatım. Çivi, insanların ona yüklediği şeyi taşır. Görevi budur. Sanatsal bir tablo ya da hırpani bir palto, onun için fark etmez (...) İşte an geliyor, duvar yıkılıveriyor. Çivi de enkaz altında kalıyor. Bir yandan da, keşke biri gelse de beni kaldırsa, bana duvarın yıkılma nedenlerini anlatsa diye bekliyor. (/Kalk Son Gününe Veda Et)Rüya bu. Mana âlemi geniştir, işaretlerin peşine düşersin ama seni nereye götüreceğini bilemezsin. Allah bilir. Mesele şu, bu işaretlerin seni götürebileceği her yere ve her şeye razı mısın? (/Şanzelize Düğün Salonu)Hekimlere gidiyordum, bana ilaçlar veriyorlardı, biraz toparlanıyor sonra yine bozuluyordum. Bana öyle geliyordu ki, çok iyi bildiğim ama hiç öğrenemediğim bir şeyi unutmuştum: Yaşamayı..." (/ Düşüş)Deniz bana dedi ki; derin olmak kolay değil. Kolay değil tonlarca yükü taşımak. Kim derinleşebilir, yalnız kalmadan? (/ Ejderha ve Kelebek)Her şeyde olduğu gibi, ekmekte de unutulmaz olan, iz bırakan ilk "defa"dır, ilk lokmadır. (/ Gurmenin Son Yemeği)Televizyondaki aile dizilerinden bir karaktermişim gibi geliyor bana! Hoşum, sevimli bir ailem var, mizah duygum yerli yerinde... Ama içimde bir ses sürekli şunu söylüyor: Dikkat! Biri her an düğmeye basıp televizyonu kapatabilir! (/ A Vision Of The World)Geçen yılların rüzgârı her şeyi bozmuş, aşındırmış, parçalamıştır; o rüzgâr getirse getirse kum getirir. Bu da ihtiyarların çocuklaşmasını açıklıyor: Kumda oynuyorlar. (/ Seyrek Yağmur)