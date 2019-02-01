Ne duvarmış ama!.. Trump, Meksika sınırına duvar öreceğim diye tutturdu. Geri adım atmıyor.

Duvar örmek için Kongreden istediği ödenek çıkmadı ve Federal Hükümet sırf bu yüzden 35 gün kapalı kaldı.

Şimdi Cumhuriyetçilerle Demokratlar bu işi çözebilmek için bir komisyon oluşturdular.

ABD Başkanı geçen gün twitter yoluyla buna da müdahale etti ve "Komisyon duvar konusunu görüşmüyorsa, boşa zaman harcıyor" dedi.

Gerekirse "acil durum ilan edebileceği" işaretini verdi.

Yüzeysel bakarsanız...

Trump göçmen karşıtı ve Meksika'dan göçmen akınını durdurmak için en "kaba" yolu tercih ediyor deyip geçersiniz...

Ya da Trump'ın sözlerine bakarak bunun "terör ve suç oranlarının yükselişini durduracak bir önlem" olarak düşünüldüğüne inanabilirsiniz.

Ama buzdağının altı bir tuhaf!

Gerçek görünenden ibaret değil.

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Anglosakson medyası da pek değinmiyor ama Meksika sınırına duvar çekme planı devletin eski projelerinden biri.Belli ki epeydir rafta bekletiliyormuş, Trump'ın uygun siyasi figür olduğu anlaşılınca eline tutuşturulmuş.Mesela PentagonKennedy'nin önüne Meksika sınırına fiziki bariyer örme teklifini de koymuş. "Ülke savunmasının kara topraklarındaki en önemli sınırı burasıdır" denmiş Kennedy'e...Geçenlerdeüzerinebir sempozyumunmakalelerini okurkentesadüfen çokilginç bilgilerle karşılaştım...Bu çerçevede iki esaslı tehdit odağı işaret ediliyor.Nitekim Halk Sağlığı teşkilatı yirmi yıldır siyasilere Meksika sınırını aşılmaz hale getirmenin çok faydalı olacağını anlatmaya çalışıyormuş.Washington koridorlarında" fikriciddi biçimde taraftar toplamış.Bunu niye anlatıyorum?..Şundan...ABD başta olmak üzere bütn dünya egemenleriZamanı geldiğinde (uygun zamanı ve adamı bulduklarında) de o planları hayata geçirmeye çalışırlar.Bu çerçevede Ortadoğu içinda asla unutmamakta fayda var.