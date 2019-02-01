Ne duvarmış ama!.. Trump, Meksika sınırına duvar öreceğim diye tutturdu. Geri adım atmıyor.***
Duvar örmek için Kongreden istediği ödenek çıkmadı ve Federal Hükümet sırf bu yüzden 35 gün kapalı kaldı.
Şimdi Cumhuriyetçilerle Demokratlar bu işi çözebilmek için bir komisyon oluşturdular.
ABD Başkanı geçen gün twitter yoluyla buna da müdahale etti ve "Komisyon duvar konusunu görüşmüyorsa, boşa zaman harcıyor" dedi.
Gerekirse "acil durum ilan edebileceği" işaretini verdi.
Yüzeysel bakarsanız...
Trump göçmen karşıtı ve Meksika'dan göçmen akınını durdurmak için en "kaba" yolu tercih ediyor deyip geçersiniz...
Ya da Trump'ın sözlerine bakarak bunun "terör ve suç oranlarının yükselişini durduracak bir önlem" olarak düşünüldüğüne inanabilirsiniz.
Ama buzdağının altı bir tuhaf!
Gerçek görünenden ibaret değil.
Anglosakson medyası da pek değinmiyor ama Meksika sınırına duvar çekme planı devletin eski projelerinden biri.
Belli ki epeydir rafta bekletiliyormuş, Trump'ın uygun siyasi figür olduğu anlaşılınca eline tutuşturulmuş.
Mesela Pentagon 1962'deki Küba Krizi sırasında
Kennedy'nin önüne Meksika sınırına fiziki bariyer örme teklifini de koymuş. "Ülke savunmasının kara topraklarındaki en önemli sınırı burasıdır" denmiş Kennedy'e...
Geçenlerde 21. Yüzyılın muhtemel felaketleri
üzerine
bir sempozyumun
makalelerini okurken
tesadüfen çok
ilginç bilgilerle karşılaştım... Amerikan devleti büyük bir biyolojik savaşa/ virüs saldırısından endişeli.
Bu çerçevede iki esaslı tehdit odağı işaret ediliyor. Biri Çin, diğeri Meksika.
Nitekim Halk Sağlığı teşkilatı yirmi yıldır siyasilere Meksika sınırını aşılmaz hale getirmenin çok faydalı olacağını anlatmaya çalışıyormuş. 2010 Sonbaharında Meksika grip salgınıyla kırılınca
Washington koridorlarında
"duvar örme
" fikri
ciddi biçimde taraftar toplamış.***
Bunu niye anlatıyorum?..
Şundan...
ABD başta olmak üzere bütn dünya egemenleri planlar yapar, stratejiler geliştirir ve sabırla beklerler.
Zamanı geldiğinde (uygun zamanı ve adamı bulduklarında) de o planları hayata geçirmeye çalışırlar.
Bu çerçevede Ortadoğu için 2006 yılında Pentagon'da masaya getirilen üç parçalı Irak, iki parçalı Suriye ve küçültülmüş Pakistanlı haritayı
da asla unutmamakta fayda var.