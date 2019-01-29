Bilmiyorum, popüler modalar yoluyla birilerinin bizimle oyuncak gibi oynadığı duygusuna siz de kapılıyor musunuz?

Birileri deyince...

İlle elle tutulur bir çevre, bir grup, karanlık bir yapı aklınıza gelmesin.

Sistemin kendisi karanlık.

Tezgah böyle işliyor çünkü.

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