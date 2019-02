"Ya ölmez de yaşarsam! Upuzun bir hayat olursa önümde!.. Her dakikasını yüzyıl gibi yaşardım, bir anını bile boşa harcamaz, değerini bilirdim." Dostoyevski, ölüme mahkum roman kahramanını böyle konuşturur. Dostoyevski'nin kendisi de idamına sayılı saatler kala affedilmiş biridir. O bekleyiş içerisinde zamanın nasıl "genişlediği"ni ve her dakikanın ayrı bir değer kazandığını bizzat tecrübe etmiştir... Aslında her insan"ölüme mahkum" bir varlıktır ama bu hakikatten uzak yaşamayı seçer. Sonuç? Dakikalar ne kelime! Saatler, günler, haftalar, hatta mevsimler doğru düzgün boşa geçer. Üstelik günümüz insanı için durum biraz daha farklı. Zihnimiz,"mecburiyetler prangası"nın dışına çıktığında ne yapacağını şaşırıyor. Zamanın farkındalığı denen şey varoluşun hikmetine açılan bir kapı olmaktan çıktı, artık endişeler içinde kavrularak yaşamak anlamını taşıyor.

"1983" Adlı Polonya yapımı ilginç diziyi izlerken şu sahnede durup kaldım: Dedektif babaya soruyor: "Oğlunuzu yakından tanır mıydınız?" Cevap gayet yalın: "Her baba kadar." Dedektif bunun üzerine mırıldanıyor: "Yani tanımıyordunuz."Sabahın erken saati... Parkta değil de sokak aralarında yürüyeyim diyorum. Böylesi daha mı güzel ne! Tek tük erkenci karşılaşmaları, selamlaşmalar, dükkan kepenklerinin gıcırtıları, bir saksı sardunyayla güzelleşivermiş pencereler... Sonra Göksu kıyısına doğru iniyorum.Yalın hoşnutluk ve şükür duygusu.Bazı insanları kuvvetlice kavrayıp sarsmak istiyorum. Belki bu yollayere saçılır, hem biz hem de onlar rahatlarlar, diye düşünüyor fakat vazgeçiyorum. Üzerlerindekiaşmak imkansız...Tamam, kabul! Ekşi maya bir serüvendir; emek ve sabrın güzel çocuğudur. Ama "" tavrının bu kadar hızlı biçimde ortalığa egemen olmasını tuhaf buluyorum. (Şimdi bu tavrın bir benzerini siyez buğdaylı ekmeğe uygulamaya başladık!) Çeşit çeşit ekmek var ve çoğunun tadı ayrı güzel. Hem niye anlamak istemiyorsunuz, bir ekmeği ekşi mayayla üretmiş olmak onu başlı başına leziz ve her yiyeceğe uygun eşlikçi haline getirmiyor.