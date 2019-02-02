"Ya ölmez de yaşarsam! Upuzun bir hayat olursa önümde!.. Her dakikasını yüzyıl gibi yaşardım, bir anını bile boşa harcamaz, değerini bilirdim." Dostoyevski, ölüme mahkum roman kahramanını böyle konuşturur. Dostoyevski'nin kendisi de idamına sayılı saatler kala affedilmiş biridir. O bekleyiş içerisinde zamanın nasıl "genişlediği"ni ve her dakikanın ayrı bir değer kazandığını bizzat tecrübe etmiştir... Aslında her insan"ölüme mahkum" bir varlıktır ama bu hakikatten uzak yaşamayı seçer. Sonuç? Dakikalar ne kelime! Saatler, günler, haftalar, hatta mevsimler doğru düzgün boşa geçer. Üstelik günümüz insanı için durum biraz daha farklı. Zihnimiz,"mecburiyetler prangası"nın dışına çıktığında ne yapacağını şaşırıyor. Zamanın farkındalığı denen şey varoluşun hikmetine açılan bir kapı olmaktan çıktı, artık endişeler içinde kavrularak yaşamak anlamını taşıyor.

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