2009 Sonbaharıydı.

Güneşli fakat serin bir Pazar günü yolumu Seferihisar'a düşürmüştüm.

Limana arabayı park edip biraz yürüdükten sonra kravatlı, ceketli bir kalabalıkla karşılaştım.

Hemen hepsi Deniz Baykal'ın kurmay heyetindendi.

Aralarında tanıdıklarım vardı. Epeydir, dünyalarımız ayrıydı ama beni görünce sıcak biçimde karşıladılar.

"Hayırdır, ne oluyor?" dememe kalmadı.

"Yeni Başkanımızı sık sık ziyarete geliyoruz. Tunç Bey çok değerli bir arkadaşımızdır; geleceği çok parlak, üzerinde önemle duruyoruz" dediler.

Sohbet uzayınca anladım ki, bu ekip ve bir takım güçlü çevreler birlikte özel bir çalışma yaparak Soyer'i Seferihisar Belediye Başkanlığına taşımışlardı. (12 Eylül'ün taraflı savcısı baba Soyer'e bir borç ödeme miydi, bilemiyorum!)

Şimdi Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı.

Meğer Kılıçdaroğlu'nun da gözbebeğiymiş.

Nereden nereye mi demeli?

Yoksa aslında hepsi bir mi?

***