Şimdiden dümdüz söyleyeyim...***70 yıllık müttefikleri her türlü sinsilikle Türkiye'ye düşmanlık yapacaklar...
Yanımda, yakınımda birileri...
Türkiye'nin bağımsızlık arayışının sonucu olarak bir "beka" sorunundan söz ettiğimde dudak büker ya da bıyık altından gülerse...
Eskisi gibi görmezden, duymazdan gelmem.
Saflığına vermem.
Fena ters yaparım.
Çünkü...
Yetti artık!
Amerikalısı, İngilizi, Fransızı Ortadoğu'daki kuklalarıyla neredeyse her gün
bir araya gelip ortak bildiri yoluyla Türkiye'ye üstü kapalı tehdit mesajları yağdıracaklar...
O kadar ki, sonunda iş ABD donanmasının twitter hesabından
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Temmuz ve Boğazlar mesajı vermesine
kadar uzanacak...
Ama biz öfkeyle "hopp, noluyoruz!" dediğimizde...
"Beka sorunu"ndan söz ettiğimizde...
Onlar kalkıp bizi "komplo teorisi
" üretmekle eleştirecek...
Yok, arkadaş!
Orada durun!***
Diyorlar ki, Türkiye bir NATO üyesi. O nedenle Boğazdan Karadeniz'e geçen bir Amerikan gemisinin köprü fotoğrafını sosyal medya hesabına koymasından normaldir.
Biz de diyoruz ki...
Bu "işaret dili
"ni bizzat Amerikalılardan öğrendik, şimdi unutacak halimiz yok!
Venezuela'da da Hizbullah varmış mesela...
Bu "işaret"i de normal bir şey veya gerçeğin ifadesi olarak mı görelim?***Fetö yardakçılığını bırakın artık!
Derme çatma entelektüel havalarınızı da, yalandan evrenselci yavelerinizi de alıp başınıza çalın!
Ya da en iyisi...
Gidip dışarıdaki ağbiler
inize "bu kadar açıktan yapmayın, biz zor durumda kalıyoruz" diye ağlayın!