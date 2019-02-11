Şimdiden dümdüz söyleyeyim...

Yanımda, yakınımda birileri...

Türkiye'nin bağımsızlık arayışının sonucu olarak bir "beka" sorunundan söz ettiğimde dudak büker ya da bıyık altından gülerse...

Eskisi gibi görmezden, duymazdan gelmem.

Saflığına vermem.

Fena ters yaparım.

Çünkü...

Yetti artık!

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Amerikalısı, İngilizi, Fransızı Ortadoğu'daki kuklalarıylabir araya gelip ortak bildiri yoluylaO kadar ki, sonunda iş15Temmuz ve Boğazlar mesajı vermesinekadar uzanacak...Ama biz öfkeyle "hopp, noluyoruz!" dediğimizde..."Beka sorunu"ndan söz ettiğimizde...Onlar kalkıp bizi "" üretmekle eleştirecek...Yok, arkadaş!Orada durun!Diyorlar ki, Türkiye bir NATO üyesi. O nedenle Boğazdan Karadeniz'e geçen bir Amerikan gemisinin köprü fotoğrafını sosyal medya hesabına koymasından normaldir.Biz de diyoruz ki...Bu ""ni bizzat Amerikalılardan öğrendik, şimdi unutacak halimiz yok!Venezuela'da da Hizbullah varmış mesela...Bu "işaret"i de normal bir şey veya gerçeğin ifadesi olarak mı görelim?Derme çatma entelektüel havalarınızı da, yalandan evrenselci yavelerinizi de alıp başınıza çalın!Ya da en iyisi...Gidip dışarıdakiinize "bu kadar açıktan yapmayın, biz zor durumda kalıyoruz" diye ağlayın!