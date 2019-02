Küresel egemenlerin laboratuvarlarında özel ve yeni bir ürün olarak hazırlanan alternatif liderleri anlamak için Venezuela'ya bakmak yeterli.

Düşünün...

Amerikan yanlısı şirketlerin yaptığı anketler bile 22 Ocak'a kadar her beş Venezuelalıdan ancak birinin Guaido'yu tanıdığını ortaya koydu.

New York Times'ın bayıldığı bir reklamcı lafı var: Hani "refreshing style/taze bir tarz" diyorlar; Guaido işte o çerçevede hazırlanıp paketlenmiş bir ürün.

Neyse ki "üreten akıl" hep aynı falsoyu yapıyor!

Herkes şu konuda hemfikir: Bu ürün belli ki Washington elitleri için pazara sürülmüş ama Venezuela halkını ne ilgilendirir!

Önemli not:, Guaido, Amerikalılar tarafundan 2005 yılında Sırbistan'daki Otpor merkezinde eğitimdeyken fark edilmiş.