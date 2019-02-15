Farkında mısınız, bilmem...***
Ne zaman "karanlık bir yeni dünya düzeni"nin yaklaştığına dikkat çeksek...
Ne zaman ABD'nin dünyayı hızla sert bir çatışma ortamına doğru itmeye çalıştığını anlatmaya kalksak...
Fetöcüler çıldırıyor.
Hemen sosyal medya yoluyla saldırmaya başlıyorlar.
Çünkü örgüt olarak onlara verilen görev bu: Dünya tutuşuncaya kadar alevleri saklayın!
Son zamanlarda "liberal muhafazakarlar" dediğimiz kesimde de aynı havayı gözlemliyorum.
Aman aman, Batı neye karar verse, canla başla alkışlıyorlar.
İnsan düşünüyor; acaba şimdi iktidar olsaydılar, bulup buluşturup bir Venezeula veya bir Katar uçağı düşürürler miydi?
Bizde nedense pek önem verilmiyor, ihmal ediliyor ama detaylar önemli!
Yaklaşmakta olan dünya o detayların içinde saklanıyor.
Mesela Ankara'da süt dökmüş kedi fotoğrafları veren Beyaz Saray
'ın güvenlik danışmanı John Bolton'un sınırlarımızı terk ettikten hemen sonra İsrail-Suud ittifakının şahin destekçisine dönüşmesi basit bir diplomasi tablosu mu?
Veya Bolton'un ekibiyle damat Kushner'in ekibinin
Beyaz Saray koridorlarında
birbirlerinin boğazına sarılması
sıradan bir öfke nöbeti sayılabilir mi?
***
Geçtiğimiz Ocak ayında çok ilginç bir sızınt
ı oldu mesela...
Üzerinde durmadık ve sonunda unuttuk.
Anonymous adlı hacker grubu ABD ve İngiliz istihbaratlarını ortak projesi olduğu bilinen Integrity Initiative
'in bazı dosyalarına sızdı ve yayınladı.
İlk dikkatimizi çeken bazı şirket yöneticilerinin ve iş adamlarının Rusya'ya karşı "yurtsever faaliyetler" yürütmek için işe koşulduğu oldu. (Nasıl da buz gibi bir "soğuk savaş" stratejisi değil mi?)
Ama sızıntının asıl önemli yanı "cahil Müslümanlara düşman saydıkları NATO'yu sevdirme"
başlıklı bir kampanya hazırlığıydı.
Demek ki, NATO
da çok geçmeden kapsama alanlarını iyice genişleterek "yeni NATO"ya dönüşecek.
***
Böyle daha neler var...
Mesela Mısır...
Halkın geniş kesiminin ekmek bulmakta zorlandığı bu ülke soluk almadan silahlanıyor ve gariptir ki, üst üste askeri tatbikat yapmaya doyamıyor.
En yakın askeri dostları da Güney Kıbrıs
, Yunanistan ve Fransa...
Neden bütün bunlar?
Bu gelişmeyi hem devlet içinde hem de kamuoyunda sorgulamaya açmak için
daha ne kadar gecikeceğiz?
Şimdi Mısır
'dan böyle söz ettim diye...
Sosyal medyada Fetö hesapları yükelencek.
Sisi'nin Mısır'ına laf ettirmiyorlar, malum.