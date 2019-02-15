Farkında mısınız, bilmem...

Ne zaman "karanlık bir yeni dünya düzeni"nin yaklaştığına dikkat çeksek...

Ne zaman ABD'nin dünyayı hızla sert bir çatışma ortamına doğru itmeye çalıştığını anlatmaya kalksak...

Fetöcüler çıldırıyor.

Hemen sosyal medya yoluyla saldırmaya başlıyorlar.

Çünkü örgüt olarak onlara verilen görev bu: Dünya tutuşuncaya kadar alevleri saklayın!

Son zamanlarda "liberal muhafazakarlar" dediğimiz kesimde de aynı havayı gözlemliyorum.

Aman aman, Batı neye karar verse, canla başla alkışlıyorlar.

İnsan düşünüyor; acaba şimdi iktidar olsaydılar, bulup buluşturup bir Venezeula veya bir Katar uçağı düşürürler miydi?

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