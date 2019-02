İtham ediyorum... Kendimi para ve şöhret başta olmak üzere eleştirdiğim her şeye tapmakla itham ediyorum... Kendimi burnumun ucundan ötesini görmemekle itham ediyorum... Kendimi, kendini keşfetme kisvesi altında kendimden hoşnut olmakla itham ediyorum. (FREDERİC BEIGBEDER / Kuzey Kulesi 107. Kat)

Yaşa. Anı yakala. Yatak odasındaki yatağın önünde duruyorum ve insanın anı nasıl yakalayacağını bilmiyorum. Sonunda her zaman yaptığım gibi ölüm ilanlarından başlamaya karar veriyorum. (/ Hızlandıkça Azalıyorum)Kendinize mutlu olup olmadığınızı sorduğunuz anda, artık mutsuzsunuzdur... (/ Yaşam Sanatı)Mutluluk masal, mutsuzluk öyküdür. (/ Sahilde Kafka)Sağlığı mutluluğun eşdeğeri haline getirmek, kendinin farkında olmayan ve can çekişme halindeki kişiler olduğumuzu ima etmektir. Tedavi ideali, hiçbir zaman yakamızı bırakmayan, yakınlarımızın ve medyanın sürekli hatırlattığı bir sabit fikir haline gelir. Bu bağlamda, işleyeceğimiz tek suç, gece gündüz sağlığımızı düşünmemek! (/ Ömür Boyu Esenlik)İnsan çeşitli yöntemlerle yalnızlaştırılabilir. Terk ederek, korkutarak, güçsüzleştirerek. Punduna getirdiğinde de hapsederek tabii. Ama en korkuncu başkalarına muhtaç ederek yalnızlaştırmaktır. (/ Borges Çetesi)Evlerde insanlar değil, adeta eşyalar oturuyor. (/ Zengin Hayaller Peşinde)Burada, bu taraçalar üzerinde manzaraya hakim olduğum gibi kendi hayatıma da hakim olabilme duygusu içimde beliriyor. Belki de her birimiz, hayat boyunca ahengini aradığımız bir iklime, bir manzaraya aitizdir. (/ Özel Dersler)Her şeyi unuttuğundan bu yana çok daha fazla şey biliyor. (/ Saatin Gizli Yüreği)Hiçbir şey göründüğü gibi, hatta yaşandığı gibi değil; her şey hatırlandığı gibi. (/ Aramızdaki En Kısa Mesafe)Kavga savaşçının kutsal vazifesi. Düşmana sırtını çeviren yiğit, herkesi kendine güldürür. (/ Bir Dünyanın Eşiğinde)