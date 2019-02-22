Şimdi durun ve Doğu Akdeniz'deki manzaraya bakın... ABD donanması orada... Gemilerinin bir bölümünü Akdeniz'de seyir halinde tutuyor. İki gözde fırkateynini Doğu Akdeniz'e müdahale için Larnaka açıklarında bekliyor. İki denizaltısından üzerinde onlarca seyir füzesi bulunan birini Beyrut açıklarında görevlendiriyor.***
Ruslar ise Kıbrıs, Suriye, Mısır üçgeni içindeler. Rus donanmasının medarı iftiharı "Moskva" kruvazörü Tarsus deniz üssünde demirli. Yüksek teknolojili füze bataryalarına sahip Amiral Grigoriyeviç Suriye karasularında dolaşıyor.
İngiltere, Fransa ve İtalya donanmasının gemileri de bölgede devriyedeler.
Daha ilginci, geçen sonbahardan beri İsrail, Mısır ve Güney Kıbrıs bölgede ortak deniz tatbikatları yapmaya doyamaz oldular.
Burnumuzun dibindeki bu askeri hareketliliğin tek sebebinin Suriye krizi olmadığını artık küçük çocuklar bile biliyor...
Herkesin gözü Doğu Akdeniz'deki doğal gaz
ve petrol
yataklarında.
Kıbrıs çevresinde
3.5 trilyon metreküplük doğal gaz rezervi olduğu dillendirilmeye başlandı. Mısır
'ın bulduğu kaynaklar malum.
Bölgenin bütün kıyı şeridi ve açık sularının petrol yatağı olduğu tahmin ediliyor.
Üstelik çok etkili bir ticaret yolu burası. Asya'yı, Hint Okyanusu'nu, Doğu Afrika'yı, Ortadoğu'yu Avrupa'ya bağlayan yol...
Muazzam bir pasta.
21. Yüzyılın baştan şekillendirilmesinde kritik bir alan.
İşte bu yüzden...
Hangi gerekçeyle (askeri, petrol arama, vd) olursa olsun, Doğu Akdeniz'de egemenlik haklarımızı savunmak, bayrak göstermek, kara sularımızın üzerine titremek
çok ama çok önemli...
***
Şimdi meclis kürsüsüne çıkıp "Akdeniz'de petrol ve doğal gaz aramayı bırakalım" diye söylev çeken CHP
milletvekili yukarıda anlattığım tabloyu bilmiyor olabilir mi?
Liseli çocukların bildiğini bilmeyen bir CHP'li...
Mümkün mü bu?
Hele "şimdiye kadarki aramalardan bir kova petrol bile çıkmadı" türünden sözler neyin nesidir?
Böyle bir konuda kürsüye çıkacak biri mesela Kuzey Denizi'nde bugün harıl harıl çalışan petrol yatakları bulununcaya kadar yıllar boyu yüzlerce boş sondaj yapıldığını
araştırmaz mı?
Soru şu...
"Doğu Akdeniz'de petrol aramayı bırakalım
" diyen bir vekil ve partideki
arkadaşları...
Gerçekte neye ve kimlere vekalet etmektedir?