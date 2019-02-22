Şimdi durun ve Doğu Akdeniz'deki manzaraya bakın... ABD donanması orada... Gemilerinin bir bölümünü Akdeniz'de seyir halinde tutuyor. İki gözde fırkateynini Doğu Akdeniz'e müdahale için Larnaka açıklarında bekliyor. İki denizaltısından üzerinde onlarca seyir füzesi bulunan birini Beyrut açıklarında görevlendiriyor.

Ruslar ise Kıbrıs, Suriye, Mısır üçgeni içindeler. Rus donanmasının medarı iftiharı "Moskva" kruvazörü Tarsus deniz üssünde demirli. Yüksek teknolojili füze bataryalarına sahip Amiral Grigoriyeviç Suriye karasularında dolaşıyor.

İngiltere, Fransa ve İtalya donanmasının gemileri de bölgede devriyedeler.

Daha ilginci, geçen sonbahardan beri İsrail, Mısır ve Güney Kıbrıs bölgede ortak deniz tatbikatları yapmaya doyamaz oldular.

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