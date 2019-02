Kıpır kıpırız...

Yerimizde duramıyoruz.

Her şey hızlandı da ondan mı?

Bu hiperkinetik (aşırı hareketli) dünya koşmaya mı işaret ediyor, koşuşturmaya mı?

Doğrusu, konuya kafa yoran birçok düşünür ve toplumbilimciye katılıyorum.

İşlevsel bir hareketlilik değil, huzursuz ruhlar ve odaklanma kaybı söz konusu.

Sonuç?

O her "an"ını doyasıya yaşamak istediğimiz hayatın tek bir anını bile doğru düzgün idrak edemiyor, daldan dala atladığımızla kalıyoruz.

Byung-Chul Han güzel tarif ediyor bu durumu:

"hayat imkanları arasında zapping..."

***

***

***

