ABD, iki gündür "insani yardım" bahanesiyle Venezuela'nın askeri işgaline kapı açmaya çalışıyor. Nasıl alçakça hesaplar ve taktikler!

Bu arada daha önce buraya not düştüğüm bir konuyu biraz açayım.

Batı'nın Venezuela'ya tayin ettiği lider (!) Guaido'nun 2005-10 arası Belgrad'daki Otpor toplantılarında eğitim aldığı kesinleşti.

Belli ki, Guaido'nun üzerince ince ince ve sabırla çalışılmış.

Bizde de acaba kimler o dönemlerde Otpor'a gitti, hangi genç siyasiler bu yoldan geçti?

Araştırılsa iyi olmaz mı?