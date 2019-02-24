Affı olmayan yegane günah, umuda karşı işlenendir. (EDUARDO GALEANO / Hikaye Avcısı)

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Hikmet, elindeki kağıdı uzattı: "Kendinizi bu akışa bırakın albayım. Zaten kaç kişi kaldık şurada: Bakın, insanlık da öldü." (/ Tehlikeli Oyunlar)Kendi hapishanemizin duvarlarını parlak renklerle ve parlak manzaralarla boyayarak eğleniyoruz. (/ Genç Werther'in Anıları)Hepimiz, fırtınaların içinde korku ve heyecanla yolculuk etmeyi severiz ama eğer sonunda bir limana sığınabileceğimizi biliyorsak... (/ Başucumda Müzik)Kullanmadıktan sonra göğsümüzü dolduran hisler ve kafamızda kımıldayan düşünceler neye yarar? (/ İçimizdeki Şeytan)Yapacağımız her hareketten önce ciddi olarak düşünmeye başlasak, vereceği sonuçları önceden kestirmeye çalışsak, önce kesin sonuçları, sonra muhtemel sonuçları, sonra rastlantısal sonuçları, daha sonra da ortaya çıkması düşünülebilecek sonuçları düşünmeye kalksak, bulunduğumuz yere çakılır, hangi yöne olursa olsun bir adım bile atamazdık. (/ Körlük)Fazla meşguliyetten rüyalar, fazla laftan saçmalıklar doğar. (/ Rüyalar Kitabı)Ya bir kuş, uçmadan ölürse? (/ Butimar)Annem, bütün anneler gibi bu dünyada adalet istiyor. (/ Yüklük)Aşk nedir bilmiyorum artık. Bir hafta önce pek çok fikrim vardı. Aşk nedir, nasıl kalıcı kılınır. Şimdi aşığım ve en ufak bir fikrim yok. Şimdi aşığım ve bu konuda bir aptaldan farkım yok. (/ Ağaçkakan)Her şey bir şeyin etrafında hiç durmadan döner, insanın payına düşen sarhoşluktur (/ Sinek Isırıklarının Müellifi)Şakacı bir tonda gevezelik edip sonra hiçbir şey olmamış gibi bir edayla, bir daha görüşmemek üzere ayrılacağız. "Görüşmek üzere" son yalanımız olacak. (/ Aşkın Ömrü Üç Yıldır)