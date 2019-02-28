Bakıyorum da...

Tanıdığım bazı CHP'liler huzursuzlanmaya başladılar.

Hepsi de zaman zaman teşkilatta çalışmış tipler.

Şimdi söylenip duruyorlar...

Acaba Onur Öymen CHP'nin bir Amerikan projesine dönüştüğünü söylerken haklı mı?

Sahi ya, Kılıçdaroğlu nereden çıktı, başka adam mı yoktu?

İyi de...

Bu sorular için bu kadar beklenir mi?

Onları dinlerken "nihayet" mi desem, "çok geç kaldınız" mı desem, bilemiyorum.

***

***

Şimdi mızıldanmaya başlayan CHP'lilerin yüzlerine haykırmak istiyor insan?Tam 9 yıl...Kılıçdaroğlu ve arkasındaki güçler "" ve iler tutar yanı olmayan konuşmalarla CHP seçmenini serseme çevirirken siz teşkilatta küçük de olsa bir yer kapabilir miyiz telaşındaydınız...FETÖ dahil bütün rezilliklere gözlerinizi kapadınız...Oysa bir kez olsun,CHP'de olup bitenlerin tuhaflığına uyanırdınız.Kapılmış gidiyor; HDP'ye hizmet ediyormuş, FETÖ'YE alet oluyormuş, Mustafa Kemal'in kemiklerini sızlatıyormuş, bunların hiçbirini kavrayacak halde değiller.Düşünün, içi bomboş bir kitabı 2500 lira verip almak için kuyruğa giriyorlar, paraları çıkışmadığında kitabın camekan içinde sergilenen kopyasına bakıp gözyaşı döküyorlar.Bu yüzden seçmenin halini tartışmanın alemi yok artık!Ama CHP içinde görev yapıp işlerin nasıl döndüğünü görüp yaşayanların uzun süren suskunluklarının "" yanı var mı? Hiç sanmıyorum.