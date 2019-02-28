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HAŞMET BABAOĞLU
28 Şubat 2019, Perşembe HAŞMET BABAOĞLU

Çekilmiyor, bölgeyi yeniden düzenliyorlar

Trump "çekiliyorum" dediğinde, şüpheyle yaklaştım diye beni eleştirenler oldu.
Bu aslında Trump'ın değil, ABD'nin kararı dediler.
"ABD'yi bu pozisyona biz zorladık, mecbur çekilecekler" diyenler oldu.
Doğruydu, kararlı adımlar atarak ABD'yi yeni bir plana zorlamıştı.
Fakat ABD için Suriye politikasını baştan aşağı değiştirmek demekti ve öyle kolay bir şey değildi.
O günden beri görüyoruz.
Washington'da her kafadan ayrı ses çıkıyor.
Son durum şu...
ABD çekiliyormuş gibi yaparak zaman kazanıyor ve bölgeyi bir sonraki hamleye hazırlıyor.
Planlarının ne olduğunu çözmek zorundayız.

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