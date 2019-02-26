Ortalık kaynıyor...***
Meğer Vatikan hakkında şüphelenenler, şüphelerinde haklıymışlar.
Ama gerçekler hep hasıraltı edilmiş.
Neden mi söz ediyorum?
Kilisenin en tepesinden en alt kademelere kadar yayılan cinsel istismar ve pedofili virüsünden...
Sefahat âlemleri yapan eşcinsel kardinallerden...
Vatikan'ın kapısına dayanan şikâyet dilekçeleri, mahkeme kararları ve soruşturmaların ört bas edilmesinden söz ediyorum.
Fransız araştırmacı Frederic Martel
'in Vatikan'ın ikiyüzlülüğünü ortaya
seren kitabı piyasaya çıktığından bu
yana geçen kısa süre içinde dünyanın
her köşesinden yeni ifşaat haberleri gelmeye
başladı.
Mağdur çocuklar, aileler ve pisliği açıklamaya kalkıştığı için kiliseden atılan eski görevliler
Vatikan
temsilcilikleri önünde protesto gösterileri
yapıyor.
Martel, kitabı için dört yıl boyunca 1500'den fazla Vatikan görevlisi ve din adamıyla görüşmüş. Görüşme yaptıkları arasında 41 kardinal, 52 psikopos da, Vatikan'ın meşhur İsviçreli muhafızları da var.
Sonuç? Rezalet ötesi...
Ajansların geçtiği yeni haberler çok sarsıcı.
Binlerce çocuğun rahipler tarafından cinsel istismarına ilişkin belgeler kardinaller tarafından ya yok edilmiş ya da kayda geçirilmemiş.
Polis mi? Dosyalar ve soruşturmalar sürekli ötelenmiş.
Papa, apar topar "kilisede cinsel istismarla mücadele
" zirvesi topladı
ama faydası olmaz.
Cin şişeden çıktı bir kere...
***
Biliyorum, her konuyu akışına bırakmayı entelektüel tavır (!) sanan malum "uyuzlar"
yine kızacaklar bana...
Ama insanın aklına yığınla soru takılıyor.
Yoksa, Vatikan hep böyle miydi
, diye sormak gerek en başta.
Yok, bu çürüme yapısal bir sorun değil de, sonradan ortaya çıkmışsa...
Neden ve nasıl bu kadar uzun süre saklandı?
Malum, devletlerin ve medyanın yardımı olmadan böyle bir gerçek örtülemez, bu pis koku bastırılamaz.
O halde...
Acaba yıkım için uygun bir zaman mı beklendi?
Küreselciler tek dünya dini
hedeflerine uygun olarak kendilerine ayak bağı olan "Vatikan devleti"ni ve kadrolarını artık yere serme zamanının geldiğine mi karar verdiler?
Düşünün, nasıl ilginç bir tablo...
Batı basınında bir yandan "cinsel kimliksiz yeni cinsellik
" övülüyor,
öte yandan Vatikan'daki eşcinsellik skandalı
manşetlere çıkarılıyor.