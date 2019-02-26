Ortalık kaynıyor...

Meğer Vatikan hakkında şüphelenenler, şüphelerinde haklıymışlar.

Ama gerçekler hep hasıraltı edilmiş.

Neden mi söz ediyorum?

Kilisenin en tepesinden en alt kademelere kadar yayılan cinsel istismar ve pedofili virüsünden...

Sefahat âlemleri yapan eşcinsel kardinallerden...

Vatikan'ın kapısına dayanan şikâyet dilekçeleri, mahkeme kararları ve soruşturmaların ört bas edilmesinden söz ediyorum.

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Fransız araştırmacı'in Vatikan'ın ikiyüzlülüğünü ortayaseren kitabı piyasaya çıktığından buyana geçen kısa süre içinde dünyanınher köşesinden yeni ifşaat haberleri gelmeyebaşladı.Vatikantemsilcilikleri önünde protesto gösterileriyapıyor.Martel, kitabı için dört yıl boyunca 1500'den fazla Vatikan görevlisi ve din adamıyla görüşmüş. Görüşme yaptıkları arasında 41 kardinal, 52 psikopos da, Vatikan'ın meşhur İsviçreli muhafızları da var.Ajansların geçtiği yeni haberler çok sarsıcı.Binlerce çocuğun rahipler tarafından cinsel istismarına ilişkin belgeler kardinaller tarafından ya yok edilmiş ya da kayda geçirilmemiş.Polis mi? Dosyalar ve soruşturmalar sürekli ötelenmiş.Papa, apar topar "" zirvesi topladıama faydası olmaz.Cin şişeden çıktı bir kere...Biliyorum, her konuyu akışına bırakmayı entelektüel tavır (!) sanan malum "yine kızacaklar bana...Ama insanın aklına yığınla soru takılıyor.Yoksa,, diye sormak gerek en başta.Yok, bu çürüme yapısal bir sorun değil de, sonradan ortaya çıkmışsa...Neden ve nasıl bu kadar uzun süre saklandı?Malum,O halde...Küreselcilerhedeflerine uygun olarak kendilerine ayak bağı olan "Vatikan devleti"ni ve kadrolarını artık yere serme zamanının geldiğine mi karar verdiler?Düşünün, nasıl ilginç bir tablo...Batı basınında bir yandan "" övülüyor,öte yandan Vatikan'daki eşcinsellik skandalımanşetlere çıkarılıyor.