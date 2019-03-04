Onca yıl hesapta gazetecilik yapmış fakat yüksek bürokrasinin emirleri ve patron takımının çıkarlarını korumaktan ötesiyle ilgilenmemiş adamların "beka sorunu var mı, yok mu?" tartışmasına hiç takılmayın!***
Zaten 15 Temmuz'u bile görüp kavramak istemeyenlere bir şeyler anlatmaya çalışmak boş iş...
Ama şunu da söyleyeyim...
"Beka sorunu" denilince bunu sadece güncel siyasi konjonktüre ve bazı güçlerin Türkiye'ye yönelik düşmanlık stratejilerine bağlamak da eksik kalıyor.
Sorunun kaynağının çok derinde olduğunu ve toplumumuzun hücrelerine kadar sirayet eden bir hastalığı andırdığını görmemiz gerek.
Ne demek istiyorum, anlatmaya çalışayım...
Alman devletinin yayın kuruluşu Deutsche Welle (eskiden "Almanya'nın Sesi" diye bilinirdi) geçenlerde bir haber yaptı ve haberin linkini de sosyal medyaya koydu.
Haber, Türkiye'nin Antarktika'da bilim üssü kurması
ydı.
Bir dostun uyarısıyla haberin altına gelen yorumlara bakınca utandım, öfekelendim ama acı gerçeğe
bir kez daha uyandım.
Yabancılar bu gelişmeyi alkışlıyor, bizim insanlarımız ise alay ediyor, hatta nefret kusuyordu.
"Ucuz domates, patlıcan götürsünler
" diye yazanlar...
"Şimdi orayı da pet şişe yığınına çevirirler, uluslararası bir kuruluş bizimkileri engellemeli"
diyenler...
"Bilim mi?" diye yazıp kahkahadan kırılan bir adamın videosunu koyanlar... Hepsi oradaydı.
***
Hemen fetöcülerdir bunlar
, deyip
geçmeyin...
Bunları yazanların arasında odasından çıkmadan gününü bilgisayar başında geçiren ergenlik çağındaki oğlunuzun
veya her gününüzü birlikte geçirdiğiniz iş arkadaşınızın
bulunmadığına emin misiniz?
Çünkü yıllar boyu hepimizi etkisi altına alan böyle bir zihin ve kültür eğitimi(!)
üzerimize çullandı ve geriye bu zayiat kaldı.
CHP'li bir politikacı ve baro yönetiminde yer alan bir hukukçu "Suriye ile savaş çıksa, Esad'ın yanında yer alırım
" diye ilan ettiğinde de bunu "siyasi muhalefet" sanmak, bizim yanlışımızdı. Oysa bu sözler ve tavırlar bir "kayıp kimlikler" gerçeğinin; en derinimize yerleşmiş tehlikenin örnekleriydi.
Beka sorunu mu diyorsunuz?
Var, hem de nasıl var!
Ve asıl tam da bu zeminde
var.