Onca yıl hesapta gazetecilik yapmış fakat yüksek bürokrasinin emirleri ve patron takımının çıkarlarını korumaktan ötesiyle ilgilenmemiş adamların "beka sorunu var mı, yok mu?" tartışmasına hiç takılmayın!

Zaten 15 Temmuz'u bile görüp kavramak istemeyenlere bir şeyler anlatmaya çalışmak boş iş...

Ama şunu da söyleyeyim...

"Beka sorunu" denilince bunu sadece güncel siyasi konjonktüre ve bazı güçlerin Türkiye'ye yönelik düşmanlık stratejilerine bağlamak da eksik kalıyor.

Sorunun kaynağının çok derinde olduğunu ve toplumumuzun hücrelerine kadar sirayet eden bir hastalığı andırdığını görmemiz gerek.

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Ne demek istiyorum, anlatmaya çalışayım...Alman devletinin yayın kuruluşu Deutsche Welle (eskiden "Almanya'nın Sesi" diye bilinirdi) geçenlerde bir haber yaptı ve haberin linkini de sosyal medyaya koydu.Haber,ydı.Bir dostun uyarısıyla haberin altına gelen yorumlara bakınca utandım, öfekelendim amabir kez daha uyandım.Yabancılar bu gelişmeyi alkışlıyor, bizim insanlarımız ise alay ediyor, hatta nefret kusuyordu." diye yazanlar...diyenler..."Bilim mi?" diye yazıp kahkahadan kırılan bir adamın videosunu koyanlar... Hepsi oradaydı.Hemen, deyipgeçmeyin...Bunları yazanların arasında odasından çıkmadan gününü bilgisayar başında geçirenveya her gününüzü birlikte geçirdiğinizbulunmadığına emin misiniz?Çünkü yıllar boyu hepimizi etkisi altına alan böyle birüzerimize çullandı ve geriye bu zayiat kaldı.CHP'li bir politikacı ve baro yönetiminde yer alan bir hukukçu "" diye ilan ettiğinde de bunu "siyasi muhalefet" sanmak, bizim yanlışımızdı. Oysa bu sözler ve tavırlar bir "kayıp kimlikler" gerçeğinin; en derinimize yerleşmiş tehlikenin örnekleriydi.Beka sorunu mu diyorsunuz?Var, hem de nasıl var!Ve asılvar.