Bir metropolde yaşamanın ne menem şey olduğuyla oruçluyken yüzleşiyoruz... Bedenin açlığı bir şey değil, o kolay. Oruç, "ruhun iştahı"na direnmek, kendini tutmak, o açlığı dindirmek demek. Durup geri çekilmek demek... Metropol hayatında bir an olsun durmak, durup geri çekilmek, bakmak (temaşa ve tefekkür) mümkün mü? Zor ama yapabildiğinde de nasıl güzel!

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" diye bir hal var metropolde. Güzel yanından bakarsak, tatlı bir telaş. Fakat bir de öteki yanı var. Niye yetişmek zorunda kalıyoruz? Bu koşuşturma tuhaf değil mi? Trafikte seksen takla atmak, gözünü saatten ayıramamak, yetişme endişesi taşımak ilekıyaslasak hangisi ağır basar? Artık bilemiyorum. Çünkü şimdi metropol telaşını da seviyorum. Ama geçmişte birkaç yıl yaşadığım o sakin kasabadaki iftarları özlüyorum. En çok daeve doğru pedal bastığım saatleri...Zamanında şöyle birşey yazmıştım, hatırlatmak istedim: Bu"an"ın canlılığını bir yana bırakıp gelecekzamanı istiyorsan, güzelliği yerindedeğil de ille de hep yanı başında istiyorsan...bu CAN tez elden ve kesinkessolar!'ı nihayet bir konserde (Zorlu Caz Festivali) dinledim. Harikaydı. Arnalds'ın müziği helezonik bir ""yı andırıyor. Dönmek, dönmek; durmadan aynı temaya, aynı nota dizimine dönmek ve böyle böyle yükselmek...Instagram'da uzun ve içli bir film gibi fotoğraflarla yüklü şahane bir hesap:diyoruz ve bu sebeple gençlerin" kelimelere, kavramlara, terimlereilgi göstermelerinin doğru olacağınıvurguluyoruz ya... İnsanı pişmanederler! Özelliklebir garip. Sözlüklerden eski kelimeler seçip anlaşılmaz cümleler kurdukları yetmiyormuş gibi bir de bununla, kelimeleri kibirlerinin rozeti gibi kullanıyorlar.