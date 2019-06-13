Klişelere duyduğumuz bağlılık yıllarca ayağımıza pranga, ruhumuza yük oldu...

Hele uluslararası dengeler ve gelişmeler konusunda üretilmiş klişe yargılar...

Onlarla körleştik, onlarla tökezledik.

Mesela şu "ABD, ne olursa olsun, Türkiye'siz yapamaz" klişesi...

Bütün ömrüm bu klişenin medya, akademi ve devlet tarafından tekrarlanıp çoğaltılmasını izlemekle geçti.

ABD durmadan azarladı, itti kaktı, ambargo koydu, darbe yaptı ama biz yine de uyanamadık.

Çünkü asıl "onsuz yapamaz" hale getirilen bizdik.

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