Hastalıkları teşhis etmek hekimin işidir, çünkü hasta her zaman yalan söyler. Yalan söylemeden yapamadıkları için değil, hastalığın kendini savunma düzeneğinin bir parçası bu olduğu için... (L. DURRELL / İskenderiye Dörtlüsü-Balthazar)

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Günlük deneyim içsel yaşantının şaşırtıcı bir çöküşünü gözler önüne sermektedir. Kimin bugün hâlâ bir ruhu var? Dinlere yönelik ilginin yeniden canlanışına gelince... bu bir arayışın sonucu mu, yoksa tersine, sakatlanmış öznelliğine ruh protezi talep eden bir yoksunluğun sonucu mu diye sormak hakkımız... (/ Ruhun Yeni Hastalıkları)İnsanın zamanını aşırı meşgul geçirmesi, eyleminin amaçlarını sorgulamasını erteleyen ve anlık avuntular sağlayan bir uyuşturucudur. Eylem, onlar için kutsaldır. İş bağımlısıdırlar. Durmak, onları pusulası şaşmış bir dünyadan duyulan sıkıntıyla karşı karşıya bırakacaktır. Durmazlar. (/ İşletme Hastalığına Tutulmuş Toplum)Mahzene tıkılıp da karanlıkta kalmak ve ona alışmak, ışığa karşı zafer midir? (/ Babıali)Batı, aynayı yaptı, daima tekil olandan söz eden, narsisizmin (Ben'in ve yeniden bir araya getirilmiş bedenin) aynasını. Aynalar (çoğul olan) ise başka bir konu... (/ Sade, Loyola, Fourier)Daha ilk adımdan bu yana, insan, serüveninde yalnız değildir. Bir başına bırakılmamıştır. Başına buyruk olmadığı gibi, başlıbaşına da olmamıştır. Yaratılışın hemen ardından, cennete konulur konulmaz, "şu ağaca yaklaşmayın" buyruğu, insanın başına buyruk olmadığının ve daha bu aşamadayken İblis'in musallat oluşuysa, başlıbaşına olmayışının kanıtı. (/ İnsanın Serüveni)Endişenin narsisizmi... (/ Endişe NehriGeçiyor)Her ölçü, ölçüsüzlükten iyidir. Uzakları adımınla arşınla... Derinlikleri kulaçla... İyilikleri endazeyle... Yüksekliği adam boyuyla, minareyle... Ya kötülükleri? Onlar ölçülmez, onlar sınırsız. (/ Bozkırdaki Çekirdek)Eğer biri seni özlemiyorsa, kaçmana gerek yok. (/ Siyah An'lar)