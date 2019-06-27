Elbette tartışacağız...

Seçim sonuçları zihnimizi sürekli kurcalıyorsa...

"Şimdi önümüze bakalım, tartışmayalım" demek olmaz.

"Gerçek gündemimize dönelim" lafı da çok kullanılıyor şu sıralarda. Ülkemizin önündeki problemler bakımından haklılık payı da var bu lafta, tamam!

Fakat söyleyin...

Seçim gerçek değil miydi?

Dolayısıyla...

Önce şöyle bir durup düşünmeliyiz...

Sakin kafayla, uzun uzun ve detaylı biçimde hem biz hem de siyasetçiler düşünmeliler.

Tartışılacaksa, sonra tartışılmalı.

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