Elbette tartışacağız...***
AK Parti
Seçim sonuçları zihnimizi sürekli kurcalıyorsa...
"Şimdi önümüze bakalım, tartışmayalım" demek olmaz.
"Gerçek gündemimize dönelim" lafı da çok kullanılıyor şu sıralarda. Ülkemizin önündeki problemler bakımından haklılık payı da var bu lafta, tamam!
Fakat söyleyin...
Seçim gerçek değil miydi?
Dolayısıyla...
Önce şöyle bir durup düşünmeliyiz...
Sakin kafayla, uzun uzun ve detaylı biçimde hem biz hem de siyasetçiler düşünmeliler.
Tartışılacaksa, sonra tartışılmalı.
neden onca yıl sonra İstanbul'da seçimi kaybetti?
Neden tekrarlanan seçimde fark büyüdü?
Bu sorulara cevap ararken yapılacak en büyük yanlış
farkına
bile varmadan ve hayal kırıklığının
etkisiyle faturayı seçmene kesmek
olur.
Ama maalesef bunu yapıyoruz ve doğrusu ayıp da ediyoruz.
AK Parti seçmen sosyolojisindeki "oynamalar" siyaset alanının manipülasyonlarından bağımsız olabilir mi?
Veya seçmenin kafası fena halde karışmışsa...
Bunda partinin "iletişim dili"
bakımından tarihinin en dağınık, en kararsız dönemini
geçirmiş olmasının payı yok mu?
Seçmen kazandırır da, kaybettirir de...
Ama seçimleri kazanıp kaybedenler partilerdir, siyasetçilerdir.
Bakılacak şey şunlardır...
Partiler ne yaptı, seçime nasıl hazırlandı, hangi kampanya dilini kullandı?
Aday seçiminde yenilikçi ve enerjik
bir yol
mu seçildi, yoksa statükoyu
koruma yolu mu
tercih edildi?
***
Mesela seçim geçip gittikten sonra bazılarına detay gibi görünecek ancak çok önemli bir noktaya kısacık değineyim...
AK Parti 31 Mart seçimine "beka meselesi
"ni gündeme getirerek ilerledi. Bu tercih, ister istemez İmamoğlu'nun geçmişini ve onu sahneye arkadan itenleri de gündeme getirmişti.
Tekrarlanan seçim dönemine ise Binali bey'in "soft
" tutumu damga vurdu. Hizmetler ve projeler öne çıktı.
İlk bakışta doğru gibi görünen bu tercih, şiddetli duygular vasatında ilerleyen kamplaşmaya
uymadı. Hatta "demode
" kaldı.
Asıl önemlisi, bu ılımlı tutum İmamoğlu cephesinin "karanlık
" yönlerinin tartışılmasını engelledi.
Sonrasını biliyoruz.
***
Sanırım meseleyi (sonucu) duygular düzeyinde ve "insan
"ı merkeze alarak tahlil etmek de hayati önem taşıyor.
Bu konuya yarın devam edeceğim.