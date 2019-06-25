Sorarsan...

Uzman profesör...

Fakat seçim günü TV'ye çıkmış (ve nasıl beceriyorsa artık, bir de pek tarafsız izlenimi vererek) "Türkiye'ye çok ciddi tehditler varmış gibi hava savunma sistemleri peşinde koşuyoruz" diyor.

Bir önceki gün de "Uzatmayıp Patriot alalım" diyen bir uzman (!) dinlemiştim.

Hiç masum değiller.

Söyledikleri bir "fikir"den iba- ret değil.

Zaten yaşadıklarını durmaksızın unutkanlık çukuruna terk eden bir toplumuz.

Bir de bunlar var.

Zihinleri bulandırma operatörleri yani...

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Belki bize düşen de üzerinde durulmayan ayrıntılara dikkat çekerekBir kere Türkiye'nin hava savunma sistemi kurma isteği AK Parti'nin iktidarından önce başlıyor.Peki müttefikleri nasıl davranmış?Hani ikide bir İran'ın bütün NATO ülkeleri için büyük tehlike olduğunu söyleyen müttefiklerimiz...Hibeyi geçtim, "verin parasını, alın Patriot'u" bile dememişler.2012 sonrası Suriye'den saldırı ihtimali doğduğunda bile aylarca geciktikten sonra 2013'te Almanya ve Hollanda'dan patriot bataryaları getirmişler.Pekihatırlayalımmı?Orası ilginç çünkü.Çok önce ihaleye çıkılmıştı ama sonuçlanmamıştı.2013'te Çin'in FD-2000 firmasının kazandığı açıklandı.Başta Taraf gazetesi yazarları, dönemin ana akım medyasının önemli isimleri de bir koro oluşturdular ve ABD yönetimiyle koordineli olarak "ne ihtiyacımız var" demeye başladılar.Sonra?Sonrası önemli...Türkiye birden "" diye bir şeyle tanıştı!Bugün kimselerin sözünü etmediği, belki artık adını dahi hatırlamadığı sınırımızın dibindeki birAcı olaylar yaşadık.Ekim 2014'te BBC'nin konuya ilişkin manşeti ilginçtir:Kimsenin dikkatini çekmedi o sırada ama "Kobani krizi" de birden söndü, olay bambaşka bir çerçeveye dönüştürüldü.Sonuç olarak...Hava savunma sistemlerine çok ciddi biçimde ihtiyacımız var.Ve nihayet S-400'ler gelecek.sıkı durmakgerekiyor.