İnsan niçin yaşadığını bilmezse günü gününe yaşamakla kalıyor; günün geçmesini, gecenin gelmesini beklemekten başka zevki olmuyor. Bugün nasıl yaşadım, sorusuna cevap vermeden uykuya dalıyor, ertesi gün gene aynı hayat. (GONÇAROV / Oblomov)
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Kötü yazılmış bir senaryonun içine figüran olarak hapsedilmiştim sanki. Burada ayna karşısında sürekli çalışılan replikler ve tiratlar pratik yapılıyor; bomboş, yeri olmayan türlü türlü laflar söyleniyordu. Çünkü afili cümlelerle besteledikleri hakikati bir türlü diledikleri kişilerin suratına çarpamıyorlardı. Onların borusu anca buralarda, hayranlarıyla çevrelenen mekanlarda ötebilirdi. (KAAN BURAK ŞEN
/ Hayatındaki Tüm Kışları Unutan Adam)
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Hafızayı sükunete kavuşma hamlelerinde desteklemek gerek. Çünkü bir de kötü hafıza var ve sahneyi istila etmeye meyilli. Kötü hafıza başkalarıyla boş yere meşguliyet demek, yıpranma ve gevezelik. (P. SOLLERS
/ Medyum)
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Birden, güzellik denen şeyin, uzun yıllar arasında, farklı yaşta iki kişinin karşılaşmasıyla çakan bir kıvılcımdan başka bir şey olmadığını düşündü. Güzellik, zamanı silip götürüyordu ve zamana karşı bir başkaldırmaydı. (M. KUNDERA
/ Gülüşün ve Unutuşun Kitabı)
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Güzellik bir gecikmedir, "geç gelen"dir. (BYUNG-CHUL HAN
/ Güzeli Kurtarmak)
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Bir gece senden uzakta, bir kurtarıcı gibi bekledim gündüzü. (M. DURAS
/ Hiroşima Sevgilim)
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Palyaço elbisesi giydiğimiz sürece, birileri bize "başka numaran var mı?" diye soracaktır. (A. ALİ URAL
/ Makyaj Yapan Ölüler)
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Elimizden kaçıp kurtulan ve bizim sevgimizle beslenenden başka bir şeye sahip değiliz: Rüyada bir ağaç, ıssızlıkta bir yüz, gökyüzünde bir ışık. (C. BOBIN
/ Eksik Parça)
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Allah'ından, kitabından bulsun kim kimin hayalini, neşesini çalıp gittiyse. (MAHİR ÜNSAL ERİŞ
/ Olduğu Kadar Güzeldik)
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Denizin taşıdığı duygudan, dünyayla bağlantısı olmayan o çalkantının getirdiği sarhoşluk duygusundan vazgeçebilecek misin? Vedalaşmanın heyecanından vazgeçebilecek misin? (YUKİO MİŞİMA
/ Denizi Yitiren Denizci)