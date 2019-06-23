İnsan niçin yaşadığını bilmezse günü gününe yaşamakla kalıyor; günün geçmesini, gecenin gelmesini beklemekten başka zevki olmuyor. Bugün nasıl yaşadım, sorusuna cevap vermeden uykuya dalıyor, ertesi gün gene aynı hayat. (GONÇAROV / Oblomov)

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Kötü yazılmış bir senaryonun içine figüran olarak hapsedilmiştim sanki. Burada ayna karşısında sürekli çalışılan replikler ve tiratlar pratik yapılıyor; bomboş, yeri olmayan türlü türlü laflar söyleniyordu. Çünkü afili cümlelerle besteledikleri hakikati bir türlü diledikleri kişilerin suratına çarpamıyorlardı. Onların borusu anca buralarda, hayranlarıyla çevrelenen mekanlarda ötebilirdi. (/ Hayatındaki Tüm Kışları Unutan Adam)Hafızayı sükunete kavuşma hamlelerinde desteklemek gerek. Çünkü bir de kötü hafıza var ve sahneyi istila etmeye meyilli. Kötü hafıza başkalarıyla boş yere meşguliyet demek, yıpranma ve gevezelik. (/ Medyum)Birden, güzellik denen şeyin, uzun yıllar arasında, farklı yaşta iki kişinin karşılaşmasıyla çakan bir kıvılcımdan başka bir şey olmadığını düşündü. Güzellik, zamanı silip götürüyordu ve zamana karşı bir başkaldırmaydı. (/ Gülüşün ve Unutuşun Kitabı)Güzellik bir gecikmedir, "geç gelen"dir. (/ Güzeli Kurtarmak)Bir gece senden uzakta, bir kurtarıcı gibi bekledim gündüzü. (/ Hiroşima Sevgilim)Palyaço elbisesi giydiğimiz sürece, birileri bize "başka numaran var mı?" diye soracaktır. (/ Makyaj Yapan Ölüler)Elimizden kaçıp kurtulan ve bizim sevgimizle beslenenden başka bir şeye sahip değiliz: Rüyada bir ağaç, ıssızlıkta bir yüz, gökyüzünde bir ışık. (/ Eksik Parça)Allah'ından, kitabından bulsun kim kimin hayalini, neşesini çalıp gittiyse. (/ Olduğu Kadar Güzeldik)Denizin taşıdığı duygudan, dünyayla bağlantısı olmayan o çalkantının getirdiği sarhoşluk duygusundan vazgeçebilecek misin? Vedalaşmanın heyecanından vazgeçebilecek misin? (/ Denizi Yitiren Denizci)