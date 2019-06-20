"Tek ayak üzerinde kırk yalan söylüyor, görmüyor musunuz?" diyorsunuz...

Zaten apaçık görüneni, bir de belgelemeye mecbur bırakıyorlar, onu da yapıyorsunuz...

Hiç utanmadan kalkıp "Bütün bunların belediye seçimiyle ne ilgisi var?" diyorlar.

Yalan falan ilgilendirmiyor onları.

Çünkü "doğru"yla da hiç ilgilenmediler.

Şimdi onlara sorsak...

İş yerlerinizi, mahallenizi, evlerinizi mitomaniye (yalancılık hastalığı) kaptırdınız, şimdi sıra siyasette ve yerel yönetimde mi, diye...

Yarım ağız bir gülümsemeyle...

Şükür, deyip yollarına gidecekler.

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bile CHP adayı tarafındankamuoyunun aldatılışı veKüçükkaya'nın otel halleriiçin "" havası takınıyor.Yalancılığın altını çizen AK Parti'yi örtülü biçimde "la suçluyor.Sorsan, benimki seçim stratejisi analizi der, öyle de "uyanık"lar.Ama öğrencisi kopya çekmeye kalksa veya karşısına baştan aşağı intihal bir tez gelse, böyle davranır mıydı? Hayır!Peki neden böyleler?Çünkü ne pahasına olursa olsun, kazanmak istiyorlar.O denlibir kitle...Esas konu bu tayfa değil...Yıllardır anlatıyorum.Bu sosyal kesim üzerinde dışarısı çok çalıştı ve işlerini bitirdi.Net söylüyorum...Sandıkta yalan dolana oy atanolamaz.Umarım, bu kesim 31 Mart sonrası daha da netleşen gerçeklerle yüzleşmiş ve ders çıkartmışlardır.