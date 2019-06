Zaman bazen kuş gibi uçar bazen de solucan gibi sürünerek geçer; ama insan en çok zamanın ağır mı yoksa çabuk mu geçtiğini fark etmediği vakit kendini iyi hisseder (IVAN TURGENYEV / Babalar ve Oğullar)

Haksız davranıyoruz, insanları incitiyoruz, sırf o anda daha büyük bir zahmete katlanmamak, tatsız bir karşılaşmadan kaçınmak için./ Bitik Adam)Evlerde insanlar değil, adeta eşyalar oturuyor. (/ Zengin Hayaller Peşinde)Her şeyi unuttuğundan bu yana çok daha fazla şey biliyor. (/ Saatin Gizli Yüreği)Olmuş, olacak her işe vakıftır. (/ Bugünün Saraylısı)Televizyondaki aile dizilerinden bir karaktermişim gibi geliyor bana!Hoşum, sevimli bir ailem var, mizah duygum yerli yerinde... Ama içimde bir ses sürekli şunu söylüyor: Dikkat!Biri her an düğmeye basıp televizyonu kapatabilir! (/ A Vision Of The World)Kimsenin bir şey anlamayacağından emin olduğumuz için konuşuruz bazen. (/ Deli Gömleği)Ulbertino söze karıştı: Yaşamını tehlikeye attığını biliyor musun? Olsun, dedi Michele, ruhumu tehlikeye atmaktan iyidir. (/ Gülün Adı)Hakikat nerede başlar? Kelimelerin tükendiği yerde. (/ Ülker Fırtınası)Hangimiz daha büyük yalancıyız? Ben seni aldattım, sen ise kendini... (/ İskenderiye Dörtlüsü-Clea)Herkes unuttuğu zaman, insan kendini hatırlar. (/ Siz Rahat Yaşayasınız Diye)Öyle sanıyorum ki, su olmadan yüzmeyi denedim. (/ Ayak İzlerinde Adımlar)Durmadan öğretmen değiştiren bir çocuğa ders vermek imkansızdır. (/ İmkansızın Şarkısı)Her satırda dünyayı parçalıyoruz. Kitaplardan önce dünya sağlıklıydı, tamdı, belki sonra yine öyle olacaktı. (/ Malte Laurids Brigge'nin Notları)