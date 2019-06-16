Zaman bazen kuş gibi uçar bazen de solucan gibi sürünerek geçer; ama insan en çok zamanın ağır mı yoksa çabuk mu geçtiğini fark etmediği vakit kendini iyi hisseder (IVAN TURGENYEV / Babalar ve Oğullar)
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Haksız davranıyoruz, insanları incitiyoruz, sırf o anda daha büyük bir zahmete katlanmamak, tatsız bir karşılaşmadan kaçınmak için.
(THOMASBERNHARD
/ Bitik Adam)
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Evlerde insanlar değil, adeta eşyalar oturuyor. (CAHİT ZARİFOĞLU
/ Zengin Hayaller Peşinde)
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Her şeyi unuttuğundan bu yana çok daha fazla şey biliyor. (ELIAS CANETTI
/ Saatin Gizli Yüreği)
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Olmuş, olacak her işe vakıftır. (REFİK HALİD KARAY
/ Bugünün Saraylısı)
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Televizyondaki aile dizilerinden bir karaktermişim gibi geliyor bana!
Hoşum, sevimli bir ailem var, mizah duygum yerli yerinde... Ama içimde bir ses sürekli şunu söylüyor: Dikkat!
Biri her an düğmeye basıp televizyonu kapatabilir! (JOHNCHEEVER
/ A Vision Of The World)
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Kimsenin bir şey anlamayacağından emin olduğumuz için konuşuruz bazen. (GÜRAY SÜNGÜ
/ Deli Gömleği)
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Ulbertino söze karıştı: Yaşamını tehlikeye attığını biliyor musun? Olsun, dedi Michele, ruhumu tehlikeye atmaktan iyidir. (UMBERTO ECO
/ Gülün Adı)
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Hakikat nerede başlar? Kelimelerin tükendiği yerde. (SAFİYE EROL
/ Ülker Fırtınası)
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Hangimiz daha büyük yalancıyız? Ben seni aldattım, sen ise kendini... (LAWRENCE DURRELL
/ İskenderiye Dörtlüsü-Clea)
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Herkes unuttuğu zaman, insan kendini hatırlar. (YUSUF ATILGAN
/ Siz Rahat Yaşayasınız Diye)
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Öyle sanıyorum ki, su olmadan yüzmeyi denedim. (JULIO CORTAZAR
/ Ayak İzlerinde Adımlar)
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Durmadan öğretmen değiştiren bir çocuğa ders vermek imkansızdır. (HARUKİ MURAKAMİ
/ İmkansızın Şarkısı)
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Her satırda dünyayı parçalıyoruz. Kitaplardan önce dünya sağlıklıydı, tamdı, belki sonra yine öyle olacaktı. (R.M. RILKE
/ Malte Laurids Brigge'nin Notları)