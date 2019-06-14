Entelektüel havası verilmiş "artistlik"lerle yıllarını geçirdiler.

Hep öyle sürsün istiyorlar...

Hep öyle sürsün ki, sosyal cazibe ve kültürel iktidar pastasından en büyük pay hep onlara düşsün...

Seslendirilmesinden korktukları yalın gerçek şu...

Birey falan değiller, bunu geçiniz.

Nefretlerle, korkularla, hayat tarzlarının prangasıyla, haz kaynaklarıyla ve önlerine tutulan global havuçlarla bir "sürü" haline getirildiler.

İşte bu gerçekle yüzleştirilmekten ölesiye korkuyorlar.

Bana da bu konuda apaçık pozisyon alıp yalın bir dille yazdığım için kızıp köpürüyorlar.

Maalesef durum bu!

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