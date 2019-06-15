Anne ne kadar "içerisi"yse, baba da o kadar dışarısıdır. "Yasa"yla aynı hamurdan karılmıştır. Bizim ilk sosyal ilişkimizdir. Annemiz bizi iç dünyamızla tanıştırır, babamız ise dış dünya ile...

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