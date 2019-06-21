Suriye krizinin kışkırtılışını...

Koskoca bir coğrafyanın neden ısrarla açık bir "yara" halinde tutulduğunu...

Neden Suriye'nin kuzeyinde Akdeniz'e açılan bir Amerikan koridoru oluşturulmaya çalışıldığını...

Neden Rusya'nın alelacele müdahil olup durmadan itip kaktığı Şam rejiminden bir liman ve üs koparttığını...

Aklı azıcık erip de anlamayan kalmış mıdır?

Hedef Doğu Akdeniz'dir.

Geç uyanıyoruz ama uyanıyoruz: Plan başından beri buydu.

Ondan fazla ülkenin 200'den fazla savaş gemisi gönderdiği petrol, doğal gaz yatakları alanı; Ortadoğu'nun giriş kapısı Doğu Akdeniz'di asıl hedef.

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