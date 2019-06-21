Suriye krizinin kışkırtılışını...***
Koskoca bir coğrafyanın neden ısrarla açık bir "yara" halinde tutulduğunu...
Neden Suriye'nin kuzeyinde Akdeniz'e açılan bir Amerikan koridoru oluşturulmaya çalışıldığını...
Neden Rusya'nın alelacele müdahil olup durmadan itip kaktığı Şam rejiminden bir liman ve üs koparttığını...
Aklı azıcık erip de anlamayan kalmış mıdır?
Hedef Doğu Akdeniz'dir.
Geç uyanıyoruz ama uyanıyoruz: Plan başından beri buydu.
Ondan fazla ülkenin 200'den fazla savaş gemisi gönderdiği petrol, doğal gaz yatakları alanı; Ortadoğu'nun giriş kapısı Doğu Akdeniz'di asıl hedef.
Bir diğer düğüm noktası Hürmüz Boğazı...
Kuzeyde İran
, güneyde Umman...
Böyle yazınca, "e, nolmuş?"
denilebilir. Ama boğazın içinde kalan Basra Körfezi'nde Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan'ın kuzey kıyısı, Kuveyt ve Irak'ın Basra limanı kalıyor.
Müthiş bir kıskaç!
İran sadece iki mil genişliğindeki bu boğazı sıktığı anda bu ülkeler ve petrol nakliyatları tıkanıp kalır.
Her yıl dünyanın petrol ve sıvı gaz naklinin yüzde otuzu bu boğazdan geçiyor.
Olay ABD (ve yerel müttefikleri) ile İran arasında kaldığında sorun yoktu. Aralarında "çok şiddetli düşmanlık
" oyunu (dengesi) kurmuşlardı ve bu "numara
"yla dünyayı oyalıyorlardı.
Artık devrede yeni küresel oyuncu Çin var
ve işin rengi değişti. İran coğrafyası
Çin'in geçiş ve güç alanı olmasın isteniyor.
O yüzden Irak'ı da bir kez daha ateşe atmaktan çekinmeyecekler.
***
Peki Türkiye'den ne istiyorlar?
Doğu Akdeniz
'de uslu ve uysal, Hürmüz Boğazı ve İran konusunda kayıtsız kalmasını istiyorlar.
Bunun için her şeyi yaptılar.
15 Temmuz en keskin ve sert denemeleriydi.
15 Temmuz'u Sadece darbe girişimi sananlar, yanılıyor.
Hem fiili, hem de zihinsel bir işgal girişiminin başlangıcıydı
, millet tarafından
önlendi.
Ama kendimizi aldatmayalım.
Süreç kapanmış değil.
Tank tüfekle denediler, ekonomiyle denediler, şimdi yalan dolana bulanmış siyasetle
denemeye çalışıyorlar.
Türkiye "çıkarlarımı kendim kontrol ederim ve bağımsızlık arayışından vazgeçmem" mesajı verdiği sürece bu müdahaleler de sürecek.
İstanbul seçimine bu koşullarda gidiyoruz.
Oy verirken
bunları da aklınızda tutun!