Çok şey oldu. Biriktirmeye değmeyecek anılarla doldurdum zihnimi. Yaşadım. (GÜRAY SÜNGÜ/ Vicdan Sızlar)
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İnsanların arasına döndükçe gökyüzünden uzaklaşıyordu. (ANDRE MALRAUX
/ İnsanlık Durumu)
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İnsanları sevmek için kimseye söz vermedim. (MEHMET EROĞLU
/ Kusma Kulübü)
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Üşüdü. Üşüme dışarıdaki soğuktan değil, içindeki boşluktan gelmişti. (KEMAL TAHİR
/ Yorgun Savaşçı)
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İnsanlar birbirleriyle yürüyor, birbirleriyle konuşuyor, birbirleriyle yatıyor ve birbirlerini tanımıyorlar. İnsanlar birbirlerini tanısalardı, birbirleriyle yan yana gelmez, konuşmaz, yatmazlardı. (THOMAS BERNHARD
/ Sarsıntı)
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Akıllı olmak gerektiğini düşünüyor ve tam öyle olmaya çalışıyorken, yine aptallaşmak gerektiğini öğreniyoruz. (THOMAS MANN
/ Değişen Kafalar)
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Herkes görünene aldanmaya hazırdı. Çünkü görünene aldanmak, hayatı dayanılır kılmanın ilk şartıydı. (HAKAN GÜNDAY
/ Az)
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Nasıl oldu bilmem ama gururum mutsuzluğuma karıştı. (DOSTOYEVSKİ
/ İnsancıklar)
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Sevmek için yeterli olan nedir? Sezinlemek... Sisler arasında sezgi. Daha sonra görüntü kesinleşir; sis ya da su damlacıkları ya dolu, ya kar ya taş halini alır. (UNAMUNO
/ Sis)
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Ortak dilin, ortak sözcükler demek olmadığını biliyordum. (FERİT EDGÜ
/ Doğu Öyküleri)
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Kalbim, ah kalbim neden bu kadar yaşlısın? Şu toprakların güzelliğine bak, kalbim, daha ne istersin ki? (I. S. TURGENYEV
/ Lüzumsuz Bir Adamın Günlüğü)
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Sen çok mesutsun, saadetin beni çok yalnız bırakıyor. (PANAIT ISTRATI
/ Angel Dayı)
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Şeytan ve insan kovulmuştur; insan cennetten, şeytan her yerden! Bu yüzden şeytan her yerin, insan cennetin peşinde. Ama şeytan cehennemi garantilediği için oraya dost biriktiriyor. (MEHMET SABRİ GENÇ
/ Şey ve Tan)
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Bir kitabı kenara bıraktığınız gibi hayatı bir kenara bırakamıyorsunuz. (JULIAN BARNES
/ Aşk Vesaire)