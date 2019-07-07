Çok şey oldu. Biriktirmeye değmeyecek anılarla doldurdum zihnimi. Yaşadım. (GÜRAY SÜNGÜ/ Vicdan Sızlar)

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İnsanların arasına döndükçe gökyüzünden uzaklaşıyordu. (/ İnsanlık Durumu)İnsanları sevmek için kimseye söz vermedim. (/ Kusma Kulübü)Üşüdü. Üşüme dışarıdaki soğuktan değil, içindeki boşluktan gelmişti. (/ Yorgun Savaşçı)İnsanlar birbirleriyle yürüyor, birbirleriyle konuşuyor, birbirleriyle yatıyor ve birbirlerini tanımıyorlar. İnsanlar birbirlerini tanısalardı, birbirleriyle yan yana gelmez, konuşmaz, yatmazlardı. (/ Sarsıntı)Akıllı olmak gerektiğini düşünüyor ve tam öyle olmaya çalışıyorken, yine aptallaşmak gerektiğini öğreniyoruz. (/ Değişen Kafalar)Herkes görünene aldanmaya hazırdı. Çünkü görünene aldanmak, hayatı dayanılır kılmanın ilk şartıydı. (/ Az)Nasıl oldu bilmem ama gururum mutsuzluğuma karıştı. (/ İnsancıklar)Sevmek için yeterli olan nedir? Sezinlemek... Sisler arasında sezgi. Daha sonra görüntü kesinleşir; sis ya da su damlacıkları ya dolu, ya kar ya taş halini alır. (/ Sis)Ortak dilin, ortak sözcükler demek olmadığını biliyordum. (/ Doğu Öyküleri)Kalbim, ah kalbim neden bu kadar yaşlısın? Şu toprakların güzelliğine bak, kalbim, daha ne istersin ki? (/ Lüzumsuz Bir Adamın Günlüğü)Sen çok mesutsun, saadetin beni çok yalnız bırakıyor. (/ Angel Dayı)Şeytan ve insan kovulmuştur; insan cennetten, şeytan her yerden! Bu yüzden şeytan her yerin, insan cennetin peşinde. Ama şeytan cehennemi garantilediği için oraya dost biriktiriyor. (/ Şey ve Tan)Bir kitabı kenara bıraktığınız gibi hayatı bir kenara bırakamıyorsunuz. (/ Aşk Vesaire)