Siyasetten veya toplumdan daha derinlemesine bahsedebilmek için bile...

Sanıyorum ki...

Acilen...

Önce "insan"dan, kafamızda dönüp duran düşüncelerden, kalbimize ağırlık yapan duygulardan, hayallerimizden ve hayal kırıklıklarımızdan konuşmaya başlamamız gerek...

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