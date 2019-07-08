Malum şimdi gözler CHP'nin yerel seçim döneminde reklam ve iletişim kampanyasını hazırlayanların üzerinde...

Söz konusu ekipten iletişimci Ateş İlyas Başsoy'un Sözcü'deki söyleşisini dikkatle okumaya kalkıştım...

Ama daha en başta takılıp kaldım...

Neden mi?

Anlatayım...

Başsoy kapsamlı bir bakış değişikliği öneriyor; "CHP seçmeni muhalefet esnaflığının etkisine girmiş, buraların gerçek sahibi benim havası içinde; bu hava yenilirse, bütün seçimleri kazanırız" diyor.

Onunla söyleşi yapan Sözcü yazarı Özlem Gürses ise anlamaya yanaşmıyor.

Hemen şöyle karşılık veriyor.

"Ama bu seçmen yıllarca hakarete uğradı, öfke ve kırgınlık var." Çünkü Gürses ve benzerleri siyasi aklın ezeli sahiplerinin kendileri olduğuna öylesine eminler ki...

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Gürses'i hiç ilgilendirmiyorbelli ki...Kime "" dendiğini bilmez mi?Yıllarca AK Parti seçmenine "" diye hakaret eden yazarla aynı gazetedeyazdığını bilmez mi?CHP Kadın Kolları başkanlarının AK Parti'ye oy veren kadınlara "" dediğini bilmez mi?Partinin başkan yardımcısının "Allah onlara akıl fikir dağıtmamış" derken kimleri kastettiğini bilmez mi?ve "" alçak alayların ne için üretildiğini bilmez mi?Bilir elbet de, zerre umursamaz.Gürses'in "" dediği şey CHP'nindir aslında.CHP seçmeni de öyledir, iktidarı ellerinden kaçırdıkları her seferinde bunu "hakaret" sayacak kadar derinden "dirler!Güler misiniz, ağlar mısınız, bilmem ama şunu da not etmek isterim.Yıllar boyu AK Parti seçmeninedediler ya...Bu kez İmamoğlu seçmene hediye paketine makarna kattı, kimsenin çıtı çıkmadı!Hiç şüpheniz olmasın, bu devran da hızla dönecek...Kimbilir, belki o gün aynı reklamcılar dönüp patronlarına "diyecekler.Donuk kafaya parlak iletişim uzun sürmez!Zaten o yüzden buEsas oraya dikkat etmek gerek!