Muazzam bir tabiat parkı...

Sonra adalar, koylar, mavilikler...

Deniz, orman, dağ...

Şahane bir kasaba...

Ve yine bildim bileli hava durumundan bahseder gibi memleketin kötü yönetildiğinden şikayet eden orta halli bir yazlıkçı kalabalığı...

Orta halli dediysem, maddi açıdan ve tabii onlar kendilerini öyle tarif ettiğinden...

Yoksa en doğru, en kültürlü, en şu, en bu oldukları konusunda kendinden menkul "yüksek hal"leri malum...

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