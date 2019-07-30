Yaşı kırkı geçmiş politikacılara ve toplumun karar verici mevkilerinde bulunanlara sosyal medyanın hayati önemini anlatmak zor.

Kabul ettirmek daha da zor.

Bir sohbet içinde "iyi de, işler sosyal medyada öyle dönmüyor" diyorsunuz mesela...

Hemen yüzlerini buruşturup "sen esas hayata bak" diyorlar, sanki sosyal medya doğrudan hayattan değil de yapay bir kaynaktan filizleniyormuş gibi...

Şu "virtual" kavramının "sanal" diye çevrilmesi kötü oldu, kelli felli adamların dijital dünyadaki şeylerin bir nevi "sanrı"dan ibaret olduğunu düşünmelerine yol açtı galiba!

Bir de tabii sosyal medyada ipini koparanın konuşmasına takılıyorlar.

Oysa oraya değil, haberin nasıl yayıldığına, nasıl şekil aldığına bakacaksın...

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Ne oldu?Hani gençler belki basılı medyayla ilgilenmiyorlardı ama dünyayla ilişkilerini TV üzerinden sürdürüyorlardı ya...Yani öyle düşünülüyordu...Ama araştırma sonuçları yavaş yavaş değişimi ortaya koymaya başladı.Meselaortaya çıktı.Hele TV haberlerine hiç bakılmıyor!Buraya dikkat! Yalnız gençler değil,yorumluyormuş.Sonuçları yorumlayan uzmanlargidişatının kötü olduğunu,etki edebildiklerini söylüyor.Durumun bizde de çok farklı olduğunu düşünmeyin.Çevremde çok çeşitli kesimlerden gençler var ve hepsinin tek haber kaynağının sosyal medya uygulamaları olduğunu yakından biliyorum.durum İngiltere'dekiyle aynı olursa, şaşırır mıyız? Hayır!Dünyanın bu yöndeki gidişatı değişmeyecek.O halde biz ""ımızı acilen değiştirmeliyiz.Fakat bütün paylaşımlarınıkullanan("Bugün toplandık, dün de toplanmıştık,yarın da toplanacağız" türü mesajlarınıbiliyorsunuz) politika tayfasınınduruma intibak etmesi imkansız.Zaten bu yüzden nene deanlayabiliyorlar.Şimdilik bu notu koyayım.Daha söylenecek çok şey var.