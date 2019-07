Cobb: Rüyalar onları görürken gerçektirler.

Ancak uyandığımızda anlarız rüyada gördüklerimizin bize ne kadar yabancı olduğunu...

Ariadne: Evet!

Cobb: Düşün Ariadne, buraya nasıl geldik, neredesin şimdi?

Ariadne: Ne? Yoksa rüyada mıyız?

Cobb: Sakin ol, bu senin ilk dersin. (INCEPTION /2010)

***

***

***

***

***

***

***

***

Biz öldük ahbap... Ne gördüğümü biliyor musun? Aynı dedikleri gibiymiş, bütün hayatın gözlerinin önünden akıp geçiyor ölürken...Nasıldı peki?Ölmeye değer bir hayattı. (VANILLA SKY / 2001)Bakıyorum, şiirimle kızı baştan çıkartmışsın.Doğru ama o şiir sana ait değil.Yazdığım şiirin bana ait olmadığını mı iddia ediyorsun?Evet! Şiir yazana değil, ihtiyacı olana aittir. (IL POSTINO / 1994)Kendimi realist olarak görüyorum ama felsefi terim olarak pesimist deniyor.O ne demek peki?Öyle eğlenceli partiler bana göre değil demek. (TRUE DETECTIVE-1 /2012)Yüzünüzü aklında tutabiliyorsunuz, değil mi?Niye sordunuz ki?Banyonuzda ayna yok da ondan... (ACROSS THE UNIVERSE / 2007)Sabah sabah nereye gidiyorsun oğlum?Çıkıp gidiyorum bu evden, bu bahçeden, bu hayattan...Bir eksiğin varsa söyle, adamımız getirir.Eksik olan tek şey çıkıp gitmek, onu da ancak ben yapabilirim. (KYNODONTAS-KÖPEK DİŞİ / 2009)Farkındayım, aşk seni sıkıyor.Dan: Hayır! Aşk, bende hayal kırıklığı yaratıyor. (CLOSER /2004)Sen soylu karakterli, iyi huylu bir erkeksin. Ama bir ilişkiyi sürdürmek konusunda öteki erkekler kadar berbatsın. Neden?Çünkü saydığın özelliklerimin kadınlarca takdir edilmediğini görüyorum. (BRIDGET JONES'S DIARY / 2001)Yanımızdaki yaratık bir uzaylı. Şu an onu aracına götürüyoruz.Nasıl Yani! Neden ışınlanmıyor?Film değil bu, gerçek hayat... (E.T / 1982)