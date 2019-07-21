Cobb: Rüyalar onları görürken gerçektirler.***
Brian:
Ancak uyandığımızda anlarız rüyada gördüklerimizin bize ne kadar yabancı olduğunu...
Ariadne: Evet!
Cobb: Düşün Ariadne, buraya nasıl geldik, neredesin şimdi?
Ariadne: Ne? Yoksa rüyada mıyız?
Cobb: Sakin ol, bu senin ilk dersin. (INCEPTION /2010)
Biz öldük ahbap... Ne gördüğümü biliyor musun? Aynı dedikleri gibiymiş, bütün hayatın gözlerinin önünden akıp geçiyor ölürken...
David:
Nasıldı peki?
Brian:
Ölmeye değer bir hayattı. (VANILLA SKY / 2001)
***
Pablo Neruda:
Bakıyorum, şiirimle kızı baştan çıkartmışsın.
Postacı Mario:
Doğru ama o şiir sana ait değil.
Pablo Neruda:
Yazdığım şiirin bana ait olmadığını mı iddia ediyorsun?
Postacı Mario:
Evet! Şiir yazana değil, ihtiyacı olana aittir. (IL POSTINO / 1994)
***
Rust:
Kendimi realist olarak görüyorum ama felsefi terim olarak pesimist deniyor.
Marty:
O ne demek peki?
Rust:
Öyle eğlenceli partiler bana göre değil demek. (TRUE DETECTIVE-1 /2012)
***
Ev sahibi:
Yüzünüzü aklında tutabiliyorsunuz, değil mi?
Max:
Niye sordunuz ki?
Ev sahibi:
Banyonuzda ayna yok da ondan... (ACROSS THE UNIVERSE / 2007)
***
Baba:
Sabah sabah nereye gidiyorsun oğlum?
Oğul:
Çıkıp gidiyorum bu evden, bu bahçeden, bu hayattan...
Baba:
Bir eksiğin varsa söyle, adamımız getirir.
Oğul:
Eksik olan tek şey çıkıp gitmek, onu da ancak ben yapabilirim. (KYNODONTAS-KÖPEK DİŞİ / 2009)
***
Anna:
Farkındayım, aşk seni sıkıyor.
Dan: Hayır! Aşk, bende hayal kırıklığı yaratıyor. (CLOSER /2004)
***
Bridget:
Sen soylu karakterli, iyi huylu bir erkeksin. Ama bir ilişkiyi sürdürmek konusunda öteki erkekler kadar berbatsın. Neden?
Mark:
Çünkü saydığın özelliklerimin kadınlarca takdir edilmediğini görüyorum. (BRIDGET JONES'S DIARY / 2001)
***
Eliott:
Yanımızdaki yaratık bir uzaylı. Şu an onu aracına götürüyoruz.
Greg:
Nasıl Yani! Neden ışınlanmıyor?
Eliott:
Film değil bu, gerçek hayat... (E.T / 1982)