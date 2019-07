Galiba artık "insan"dan konuşmaya dönmenin zamanı geldi de geçiyor.

Biraz da benliğimizden, "hazır giyim" kimliklerimizden, hayallerimizden ve hayal kırıklıklarımızdan...

Sosyal medya yüzünden garip biçimde sosyalleşen arzularımızdan...

Gövdemize bir "yer" ve ruhumuza bir "yuva" arama yolunda bitkin düşüşlerimizden konuşsak iyi olacak.

Güncel politika yazmak ve okumak gibi heyecanlı, çatışmalı, tartışmalı olmuyor tabii, ayrı!

Fakat toplumsal kazanç ve kayıplarımızın gündelik hayatımızın mikro iktidar alanlarında filizlendiğini ve bu meseleyi son yıllarda çok ihmal ettiğimizi inkar edebilir miyiz?

***

***

Aslına bakarsanız...Şu an parmaklarım klavyenin tuşlarına basarkenOkuduklarınız bundan ibaret.Mesela şimdi hatırlıyorum da..., bu köşede sık sık farklı sosyal kesimlerin bu mevsimi yaşama biçimlerinden ve her kesim için taşıdığı güzelliklerden söz açardım.Gelişini burada övgülerle karşılar; "" diye seslenirdim ve her gidişinde TNK'nın şarkısını paylaşırdım: "Sonra ne oldu?İlk mide bulantım, tekneleriyle Yunan adalarının kıyılarına demir atanların uzaktan attıkları tvitlerle yoksul halk çocuklarını kışkırttıkları Gezi zamanı başladı.Nedense bu iki yüzlü pislik tutumu yaz mevsimiyle özdeşleştirdim.Sonra "güne tatilini pozitif geçirmiş, keyfi gıcır insanların tebessümü ile başlayacaktım ama nafile, herkes yine gergin!" laflarıyla aklı sıra politika yaptığını sanan medyacılar yüzünden bulantım arttı.Derken...türediher yerde...Her şey birkaç yıl içinde olup bitiverdi sanki.Neşesini çoktan kaybetmiş bir eğlence arayışı, gösterişçilik ve onu takip eden eziklikleri uzaktan da olsa gözlemlemek bu güzel mevsimle aramı açtı.Bunları konuşmak gerek mesela..İnsan olarakyerleri..Derinden derineyani...