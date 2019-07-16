15 Temmuz'un öncesi önemliydi...***
Adım adım gelindi o güne...
Ama yalan yok, sezgilerimiz ve artan iç sıkıntımızı bir yana bırakırsak, uyanamadık bir türlü...
İşaretleri hakkıyla okuyamadık.
Şimdi yeniden dönüp bakmalı, hiç değilse şimdi okumalıyız.
Türkiye'yi bir bölümü içerde bir bölümü Kuzey Suriye'de bir "PKK devleti"ne ikna etme
çabalarından,
mülteciler
ve AB ilişkileri
üzerinden Merkel'i
beş ayda dört kez
Türkiye'ye gelmeye
iten uzun bir süreçten
geçerek gelindi 15
Temmuz'a...
Batı ve maşası örgüt
bu noktalarda
hedefe ulaşamayınca
darbeye kalkıştı.
MHP'nin bölünmesine
yol açan (kurultaya onay veren
hakimler FETÖ'den içeride) gelişmelerden
devlet içinden Mısır ve Güney Kıbrıs'la garip ilişkiler
kurulmasına
kadar (bu olaylar ilerde berraklaşacak)
uzanan olayları da hesaba katmak gerekiyor.
Muhafazakar liberallerin tarlasının
FETÖ tarafından kesinkes sürülüp
hepsine birer birer vatandan yana olan
kesimlerle sosyal medyada ve siyasette
kavga etme görevi verilmesini de eklemeli. Detay değildir ve bugün de kritik niteliğini korumaktadır.
***
Anlamak için 15 Temmuz'un sonrasına
da bakmamız gerekiyor.
Mesela bugün...
Fetö içindeki grupların (bu gruplaşmaların yanıltıcı bir vitrinden ibaret olması da muhtemeldir) başlattığı bir tartışma var...
15 Temmuz'daki darbe girişiminin "tiyatro" olmadığını kabul eden gruplar internet üzerindeki tartışmalarında anlamlı bir çalım atarak Pensilvanya'daki merkezin olayın dışında (habersiz) olduğunu iddia ediyorlar.
On binlerce apaçık delile rağmen, "şimdi zamanıdır" diye düşünüp uyanık bir taktikle darbecilerle kendileri arasında bir ayrım çizgisi oluşturmak
istedikleri aşikar.
15 Temmuz günü resmi sitesine askeri uçak hangarının kapısını açmış personel görüntüsü koyan bir örgütün merkezinden söz ediyoruz..
Şimdi bu açıdan bakarsanız, bazı CHP sözcülerinin bir haftadır laf ve tavır değiştirmelerini
anlayabilirsiniz.
***
Yani diyeceğim o ki...
"Muhalefet nihayet darbeye darbe diyor
" diye saflık etmeyin sakın!
CHP Lideri 15 Temmuz'dan kısa süre sonra tv ekranlarında "tiyatro
" demedi mi, hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi ve müthiş bir rahatlıkla FETÖ medyasının kapatılmasına itiraz
etmedi mi?
Geçin bunları!