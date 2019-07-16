15 Temmuz'un öncesi önemliydi...

Adım adım gelindi o güne...

Ama yalan yok, sezgilerimiz ve artan iç sıkıntımızı bir yana bırakırsak, uyanamadık bir türlü...

İşaretleri hakkıyla okuyamadık.

Şimdi yeniden dönüp bakmalı, hiç değilse şimdi okumalıyız.

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Türkiye'yiçabalarından,mültecilerve AB ilişkileriüzerinden Merkel'ibeş ayda dört kezTürkiye'ye gelmeyeiten uzun bir süreçtengeçerek gelindi 15Temmuz'a...bu noktalardahedefe ulaşamayıncadarbeye kalkıştı.yol açan (kurultaya onay verenhakimler FETÖ'den içeride) gelişmelerdendevlet içindenkurulmasınakadar (bu olaylar ilerde berraklaşacak)uzanan olayları da hesaba katmak gerekiyor.FETÖ tarafından kesinkes sürülüphepsine birer birer vatandan yana olankesimlerle sosyal medyada ve siyasettekavga etme görevi verilmesini de eklemeli. Detay değildir ve bugün de kritik niteliğini korumaktadır.Anlamak içinda bakmamız gerekiyor.Mesela bugün...Fetö içindeki grupların (bu gruplaşmaların yanıltıcı bir vitrinden ibaret olması da muhtemeldir) başlattığı bir tartışma var...15 Temmuz'daki darbe girişiminin "tiyatro" olmadığını kabul eden gruplar internet üzerindeki tartışmalarında anlamlı bir çalım atarak Pensilvanya'daki merkezin olayın dışında (habersiz) olduğunu iddia ediyorlar.On binlerce apaçık delile rağmen, "şimdi zamanıdır" diye düşünüp uyanık bir taktikleistedikleri aşikar.15 Temmuz günü resmi sitesine askeri uçak hangarının kapısını açmış personel görüntüsü koyan bir örgütün merkezinden söz ediyoruz..Şimdi bu açıdan bakarsanız, bazıanlayabilirsiniz.Yani diyeceğim o ki..." diye saflık etmeyin sakın!CHP Lideri 15 Temmuz'dan kısa süre sonra tv ekranlarında "" demedi mi, hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi ve müthiş bir rahatlıklaetmedi mi?Geçin bunları!