Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Haşmet Babaoğlu > Saflık etmeyin!
HAŞMET BABAOĞLU
16 Temmuz 2019, Salı HAŞMET BABAOĞLU

Saflık etmeyin!

15 Temmuz'un öncesi önemliydi...
Adım adım gelindi o güne...
Ama yalan yok, sezgilerimiz ve artan iç sıkıntımızı bir yana bırakırsak, uyanamadık bir türlü...
İşaretleri hakkıyla okuyamadık.
Şimdi yeniden dönüp bakmalı, hiç değilse şimdi okumalıyız.

***
Türkiye'yi bir bölümü içerde bir bölümü Kuzey Suriye'de bir "PKK devleti"ne ikna etme çabalarından, mülteciler ve AB ilişkileri üzerinden Merkel'i beş ayda dört kez Türkiye'ye gelmeye iten uzun bir süreçten geçerek gelindi 15 Temmuz'a...
Batı ve maşası örgüt bu noktalarda hedefe ulaşamayınca darbeye kalkıştı.
MHP'nin bölünmesine yol açan (kurultaya onay veren hakimler FETÖ'den içeride) gelişmelerden devlet içinden Mısır ve Güney Kıbrıs'la garip ilişkiler kurulmasına kadar (bu olaylar ilerde berraklaşacak) uzanan olayları da hesaba katmak gerekiyor.
Muhafazakar liberallerin tarlasının FETÖ tarafından kesinkes sürülüp hepsine birer birer vatandan yana olan kesimlerle sosyal medyada ve siyasette kavga etme görevi verilmesini de eklemeli. Detay değildir ve bugün de kritik niteliğini korumaktadır.
***
Anlamak için 15 Temmuz'un sonrasına da bakmamız gerekiyor.
Mesela bugün...
Fetö içindeki grupların (bu gruplaşmaların yanıltıcı bir vitrinden ibaret olması da muhtemeldir) başlattığı bir tartışma var...
15 Temmuz'daki darbe girişiminin "tiyatro" olmadığını kabul eden gruplar internet üzerindeki tartışmalarında anlamlı bir çalım atarak Pensilvanya'daki merkezin olayın dışında (habersiz) olduğunu iddia ediyorlar.
On binlerce apaçık delile rağmen, "şimdi zamanıdır" diye düşünüp uyanık bir taktikle darbecilerle kendileri arasında bir ayrım çizgisi oluşturmak istedikleri aşikar.
15 Temmuz günü resmi sitesine askeri uçak hangarının kapısını açmış personel görüntüsü koyan bir örgütün merkezinden söz ediyoruz..
Şimdi bu açıdan bakarsanız, bazı CHP sözcülerinin bir haftadır laf ve tavır değiştirmelerini anlayabilirsiniz.
***
Yani diyeceğim o ki...
"Muhalefet nihayet darbeye darbe diyor" diye saflık etmeyin sakın!
CHP Lideri 15 Temmuz'dan kısa süre sonra tv ekranlarında "tiyatro" demedi mi, hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi ve müthiş bir rahatlıkla FETÖ medyasının kapatılmasına itiraz etmedi mi?
Geçin bunları!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN