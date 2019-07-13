Çok hareket, az bereket... Eylemde, sözde, duyguda sürekli patinaj... Dikkat yorgunluğu... Dağılmak ve etrafı da dağıtmak... Sürekli patlama halleri; öfke de, neşe de, hüzün de birden patlıyor... Çarçabuk gelişen kırgınlık ve kayıtsızlıklar... Ve elbette bitmez tükenmez bir zihinsel bitkinlik... İşte size günümüzün genç insanı!.. Genç mi dedim? Yanlış. Daha doğrusu artık yanlış. Çünkü kaç yaşında olursak olalım, "bir şeyler" (belki şu dijital teknoloji de) bizi hızla dikkat dağınıklığından çeken çocuklara benzetmeye başladı: Bir oyuncağını bırakıp ötekini alan ve sürekli canı sıkılan küçük çocuklara... Hani olgunlaşma diye bir şey vardı?

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yeryüzünün kuytularına itiliyor artık. Göze görünmüyorlar, uzaktan uzağa varlıkları hissediliyor sadece...Hep telaşlı ve hep huysuz yani. Çalışmıyor da "performans"ını sergiliyor. Emekçilerin dayanışmacı karakterinin yerini de tüketici egoizmi aldı. (Öğle tatili kaçamakları mesai saatinden çok daha değerli! Hem mesainin Instagram piyasası yok!)Mart 2010'da şöyle yazmışım: "Ne zaman birileri ağzında şeker yuvarlar gibi tatlı tatlı 'ten söz açarsa, aldırış etmeyin! Çünkü dikkat ederseniz anlayacaksınız ki, affetmekten değil,söz ediyorlar."Affetmek, varlığın büyük düzenine ve Allah'a inanmakla mümkün.Hz. Yusuf der ya kardeşlerine: "Bugün size karşı kınama, sorgulama yoktur. Sizi Allah bağışlasın, o merhametlilerin en merhametlisidir."Birdenbirekaybetmeye başladım. İlgimi dedim? Aşktı bu, basbayağıaşk!.. Geçer herhalde,dönerim yine. Amahala edebiyat üzerine okumayıseviyorum. MeselaA. Cüneyt Issı ve TuncayBolat'ın modern Türkhikayeciliğini temel alarakhazırladığı "" başlıklıçalışmaları elimden düşmüyor(Hece Yayınları)Kitapta ne mi anlatılıyor?Haldun Taner'in hikayelerindekigramofon, ayna,iskambil gibi nesneler veyaTanpınar hikayelerinde elbiseler,"halis ipekli mendiller"falan...